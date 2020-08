Elképesztő erejű robbanás rázta meg Bejrútot

Cikkünk frissül…

Hatalmas robbanás rázta meg kedden Bejrútot – számolt be a CNN, miután a kikötőtől nem messze kigyulladt egy tűzijátékraktár, majd fel is robbant. A város fölött vörös füstfelhő lebegett és a robbanás erejét mutatja, hogy még a helyszíntől 10 kilométerre található épületekben is kár esett.

Az egyik szemtanú, aki néhány kilométerrel távolabb volt, azt mondta a CNN-nek, hogy olyan volt, mint egy földrengés, majd a lakás horizontálisan megrázkódott, az ajtók kivágódtak és kitörtek az ablaküvegek.

A Guardian szerint a libanoni egészségügyi miniszter azt mondta, hogy több tucatnyi sebesült van, de ennél részletesebb adatokat nem közölt. Ő ugyanakkor arról beszélt, hogy nem egy raktár, hanem egy tűzijátékokat szállító hajó robbant fel a kikötőben.

A robbanásról több videót is feltöltöttek a Twitterre, az egyik elején látható, ahogy a tűzijátékok egyenként felrobbannak.

What looks like fireworks going off before the large explosion at the #Beirut port. #Lebanon pic.twitter.com/D3PlidjjNA — Joe Truzman (@Jtruzmah) August 4, 2020

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago

pic.twitter.com/Lt1kahDXEt — Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

This looks like the end of the world in Lebanon. Shocking first video emerges after #Beirut explosion.pic.twitter.com/pHy3iUIGar — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 4, 2020

Kiemelt kép: ANWAR AMRO/AFP