A frászt hozta egy nagy fehér cápa egy apára és fiára

Egy ausztrál apa és fia Tasmania partjainál indult útnak egy ismert fókatelep felé, hogy felvételeket készítsenek, amikor sokkoló élményben volt részük: gyors egymásutánban kétszer is egy nagy fehér cápa támadt a hajójukra. Pontosabban a videón is érzékelhető becsapódás ereje alapján joggal érezhették úgy, hogy a ragadozó a hajójukra támadt, de mint több kommentelő is felhívta rá a figyelmet, az állat valószínűleg a hajó alatt menedéket kereső fókákat akarta inkább levadászni.

Az első ütközés mindenesetre akkora volt, hogy a Tasman-tengeren húsz éve halászó Sean attól tartott, komoly kár esett a hajóban, ezért elővigyázatosságból csak lassan akart elindulni, a második csapás azonban rögvest meggyőzte arról, hogy érdemes inkább padlógázzal elhúzni a helyszínről. Ő egyébként látta is a cápát nyitott szájjal felbukkanni a víz alól, ez azonban a videón nem látszik.

Kép: AFP