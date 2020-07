Trump „rohamosztagosai” miatt újra forrong az Egyesült Államok

A George Floyd halála miatt kitört tüntetéshullám már kezdett alábbhagyni az Egyesült Államokban, de Donald Trump egyik intézkedése nyomán új erőre kaptak a demonstrációk. Az amerikai elnök szövetségi erőket vetett be a tüntetők egy kis csoportja ellen Portland városában . A demonstrálók elleni erőszakos fellépés azonban nem tántorította el az embereket attól, hogy utcára vonuljanak. Épp ellenkezőleg. A hétvégén újabb városokban tartottak tüntetéseket, hogy kifejezzék szolidaritásukat a portlandi demonstrálókkal.

A hétvégén szerte az Egyesült Államokban megújult lelkesedéssel tüntettek az emberek több nagyvárosban is, és a demonstrációk több helyen is feszültté és erőszakossá váltak. A texasi Austin városában egy ember meghalt, amikor valaki autóval hajtott a tüntetők közé, és rálőtt egy demonstrálóra, aki a beszámolók szerint fegyvert szegezett rá, Denver városában pedig egy tüntető sebesített meg egy tömegbe hajtó autóst. A kaliforniai Oaklandban egy békés demonstrációt követően tüntetők kis csoportja tüzet gyújtott egy bírósági épületben, megrongált egy rendőrörsöt és tűzijátékrakétákat lőtt ki a rendőrökre. Több embert letartóztattak.

A legvadabb tüntetés a Washington állambeli Seattle városában volt, ahol a hatóságok közlése szerint 47 embert tartóztattak le különböző vádak alapján, és 59 rendőr sérült meg a tüntetőkkel történt összecsapásokban. A tüntetők a rendőrség közlése szerint kövekkel és vizes palackokkal dobálták a rendőröket, tűzijátékrakétákkal lőtték őket, valamint bementek egy bírósági épületnél lévő építési területre, ahol gyújtogattak.

Portland, a gyújtópont

A tüntetések azután kaptak lángra, hogy az oregoni Portland városában az elmúlt hetekben a helyi rendfenntartó erőknél jóval erőszakosabban léptek fel a tüntetőkkel szemben szövetségi rendfenntartók, akik két szövetségi épületet védtek a városban. A nagyrészt fehérek lakta városban már 60 napja tartanak folyamatosan a rendőri erőszak és a rasszizmus elleni tüntetések, és már kezdett alábbhagyni a lendület, amikor a belbiztonsági minisztérium (DHS) egységei Trump biztatására keményen léptek fel az épületeket összefirkáló demonstrálók ellen.

Trump utasítására július közepétől vezényelték a minisztérium különböző ügynökségeitől (bevándorlási hivatal, határőrség) egységeket a városba, amelyek tagjai az amerikai kormány belső jelentése szerint nincsenek megfelelően kiképezve tüntetők és zavargók elleni fellépésre. A szövetségi rendfenntartó erők túlzottan erőszakos fellépése lassan feldühítette a tüntetőket, akik szintén egyre erőszakosabbá váltak: tűzijátékokat kezdtek el kilőni a szövetségiekre, palackokkal dobálták őket és rongálni kezdték az épületeket.

A tüntetések azután kaptak országos figyelmet, hogy a közösségi oldalakon különböző videók kezdtek el terjedni a katonai felszerelést hordó rendfenntartó erők erőszakos fellépéséiről. Egy július 15-én készült videón azt lehet látni, ahogy mindenféle azonosító jelzés nélküli rendfenntartók elfognak egy tüntetőt az utcán, majd egy jelöletlen, civilnek látszó furgonba tuszkolják, és elviszik, anélkül, hogy elmondanák, kik ők, és mit csinálnak.

Egy másik videón azt látni, ahogy egy tüntetőt fejen lőnek egy „nem halálos” lövedékkel, miután a rendfenntartók felé dobott egy üres könnygázgránátos hüvelyt. A 26 éves Donavan La Bella anyja elmondása szerint a fiatalemberen archelyreállító műtétet kellett végrehajtani, miután a lövedék szétroncsolta az arcát, és betörte a koponyáját.

Szintén nagy országos felháborodást okozott az a július 19-én készült felvétel, amin azt lehet látni, ahogy a katonai felszerelést viselő szövetségiek gumibottal ütlegelnek, majd közvetlen közelről könnygázzal fújnak le egy velük szemben álló veteránt, eltörve a karját.

A haditengerészetnél szolgált 53 éves Christopher David a New York Timesnak elmondta, az volt az első alkalom, hogy kiment a tüntetésre, és az a videó vette rá, hogy odautazzon, amin a tüntető „elrablását” lehet látni. Állítása szerint a verés előtt csak azt akarta megkérdezni a szövetségiektől, hogy miért sértik meg esküjüket, amit az alkotmány védelmére tettek, de válaszként csak ütéseket kapott.

A demokraták diktátortempóról beszélnek

A portlandi és oregoni vezetés kikelt a városba vezényelt szövetségi erők fellépése ellen, közölve, hogy az egységeket a tudtuk és beleegyezésük nélkül küldte Trump a városba.

Autoriter kormányok, nem demokratikus köztársaságok küldenek jelzés nélküli hatóságokat tüntetőkre

– írta Twitter-oldalán Jeff Merkley, Oregon állam demokrata szenátora, megosztva a videót, amin azt látni, ahogy katonai egyenruhába öltözött, azonosító jelzés nélküli rendfenntartók egy jelöletlen furgonba tuszkolnak egy tüntetőt.

Ted Wheeler polgármester, aki szerdán a saját bőrén tapasztalhatta meg a könnygáz hatását, amikor meglátogatta a tüntetőket, Trump „személyes hadseregének” nevezte a városába vezényelt szövetségi erőket, míg Ron Wyden oregoni szenátor „Donald Trump titkosrendőrségének” hívta az alakulatokat, egyúttal azzal vádolva az elnököt, hogy a DHS tagjait „saját megszálló hadseregeként használja, hogy erőszakot provokáljon”, mert „az szerinte jól megy a jobboldali sajtóban”. Nancy Pelosi, a Képviselőház demokrata elnöke pedig „rohamosztagosként” jellemezte a DHS egységeit, akik „jelöletlen autókkal rabolnak el tüntetőket, és súlyos sérüléseket okoznak pár graffiti miatt”.

Trump rendet akar

Bár a tüntetések a 650 ezer lakosú város csak egy kis részére korlátozódnak, a Trump-kormányzat szerint a várost teljesen megbénították a „terroristaként”, és „anarchistaként” jellemzett tüntetők, és kénytelenek rendet tenni, mivel a helyi, demokrata vezetés erre nem hajlandó, mert fél. Trump a Twitter-oldalán olyan emberekként jellemezte a tüntetőket, mint akik „utálják az országunkat”.

Trump előző hét hétfőn kijelentette, hogy a Portlandbe küldött szövetségi erők „fantasztikus munkát végeztek”, és jelezte, hogy kész több amerikai városba is szövetségi rendfenntartókat vezényelni. Az elnök közölte, hogy olyan városokról van szó, amiket „nagyon liberális demokraták, a radikális baloldal vezet”, hozzátéve, hogy, ha a demokrata elnökjelölt, Joe Biden nyerne, akkor ez történne az egész országban, ami „a pokolra jutna”, és ezt nem fogja hagyni.

A belbiztonsági minisztérium helyettes vezetője, Ken Cuccinellni a Twitter-oldalán egymás után tesz közzé videókat és fotókat a tüntetések erőszakosabb részeiről, hogy bizonyítsa, indokolt a kemény fellépés, és kikelt az ellen, hogy a „rohamosztagos” jelzőt használják vezető demokrata politikusok, mint Nancy Pelosi házelnök a szövetségi rendfenntartó erőkre. Cuccinellni egyébként kongresszusi felhatalmazás nélkül, „ideiglenesen” van a posztján, miután Trump önhatalmúan kinevezte, csakúgy, mint a minisztériumot nyolc hónapja vezető Chad Wolf.

Trump előző hét szerdán bejelentette, hogy több száz szövetségit küldenek Chicagóba, a bűnözés elleni küzdelem segítésére. A város demokrata polgármestere igyekezett megnyugtatni a nagyváros lakóit, hogy a szövetségiek a városvezetéssel együttműködve dolgoznak majd Chicagóban, és nagyon szűk kereteket közé szorítva. Lori Lightfoot közölte, nem engedélyezik, hogy tüntetéseken dolgozzanak, és úgy lépjenek fel, mint Portlandben. A CBS Chicago beszámolója szerint a szombati tüntetéseken nem lehetett látni szövetségi erőket.

