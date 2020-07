Olaszország szigorítja a határellenőrzéseket

Kétszeres tesztelésnek vetik alá az Európai Unión kívüli országokból Olaszországba utazókat a koronavírusos fertőzöttek kiszűrésére az olasz egészségügyi miniszter hétfői bejelentése szerint – írja az MTI.

Az Európai Unión kívüli és járványszempontból kiemelten veszélyesnek tartott országokból érkezők esetében az első vírustesztet a tervek szerint az olaszországi repülőtereken végzik el.

Az egészségügyi tárca vezetője hangsúlyozta, hogy ezeket a beutazókat kettős tesztelésnek vetik alá. Hozzátette, hogy a vírusteszt nem helyettesíti a karanténintézkedéseket, amelyek továbbra is tizennégy napig kötelezőek.

Olaszország június 3-tól az EU-tagállamok, július elsejétől a világ többi országa előtt is megnyitotta határait. Az utóbbiakból érkezők számára továbbra is kötelezőnek számít a házi karanténban maradás, de mint kiderült, ezt nem mindenki tartja be.

Az egészségügyi minisztérium hétfő esti adatai szerint nyolcan haltak meg egy nap alatt és kétszáznyolc új fertőzöttet szűrtek ki. A halálos áldozatok száma elérte a 34 ezer 869-et. Az aktív fertőzöttek száma kevesebb mint 15 ezer, a gyógyultaké túllépte a 192 ezret. Kórházban 946 beteget kezelnek, intenzív osztályon hetvenkettőt.

Kiemelt kép: Utasok várakoznak a Róma melletti fiumicinói Leonardo Da Vinci repülőtéren 2020. június 4-én. Olaszországban a koronavírus-járvány enyhülése miatt előző naptól lehetőség van az országon belüli utazásra, valamint eltörölték a karanténkötelezettséget is az EU-tagállamokból érkezők esetében. MTI/EPA-ANSA/Telenews