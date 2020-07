A koronavírustesztek fele pozitív, a kormány mégis az újranyitás mellett döntött

Mexikóban rekordszámú fertőzöttet diagnosztizáltak csütörtökön, és már több áldozatot követelt a vírus náluk, mint Spanyolországban. Ennek ellenére folyamatosan lazítanak az egyébként is enyhe kijárási korlátozásokon.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint egy országnak csak akkor érdemes az óvatos újranyitáson elgondolkoznia, ha az elvégzett koronavírustesztek kevesebb mint 5 százaléka volt pozitív az utóbbi két hétben. 10 százalék már aggodalomra ad okot, 20 százalék pedig a kirívó kategóriába tartozik. Mexikóban ez az arány 50 százalék, mégis elkezdték feloldani a korlátozásokat.

A meghökkentő számra persze van magyarázat, hiszen a mexikói kormány finoman szólva sem a tesztelés híve. Andrés Manuel Lopéz Obrador elnöknek meggyőződése, hogy a mintavételek számának növelésével nem fékezhető meg a betegség terjedése. Csütörtökön azonban így is

rekordszámú, 6741 új esetet diagnosztizáltak az országban, a fertőzöttek száma ezzel 238 511-re emelkedett, Mexikó pedig Iránt megelőzve bekerült a tíz legsúlyosabban érintett ország közé az esetszámokat tekintve. A halálos áldozatokét nézve (29,189) ráadásul már a hatodik az Egyesült Államok, Brazília, az Egyesült Királyság, Olaszország és Franciaország mögött, megelőzve Spanyolországot.

Ahhoz képest, hogy a mexikói kormány már egy hónapja kikiáltotta győzelmét a járvány felett, a halálos áldozatok száma napok óta az ezret súrolja. Arról nem szólva, hogy 12 százalékkal Mexikóban a világon az egyik legmagasabb a halálozási ráta úgy, hogy a hivatalos statisztikában szereplőknél feltehetően jóval többen hunytak már el a betegségben.

A szakértő, aki többször tévedett

Mexikóban minden második ember koronavírusos, akitől mintát vesznek, miután szinte csak azokat tesztelik, akiknek súlyos tünetei vannak. Hugo Lopez Gatell járványügyi vezető májusban újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, a tesztelés idő-, erőforrás- és energiapocsékolás, semmi értelme nincs.

Igaz, Lopez Gatell volt az is, aki június 11-én azt mondta, hogy Mexikóvárosban stabilizálódott az új fertőzöttek száma. Másnap rekordszámú (több mint ötezer) fertőzöttet diagnosztizáltak a fővárosban, azóta pedig megtriplázódott az országban az esetek száma.

A járvány idején Lopez Gatell végig követte az elnök utasításait, aki a gazdaság működését helyezte előtérbe. A helyettes egészségügyi miniszternek kiváló a retorikája, bonyolult témákról is egyszerűen tud beszélni, ezért a legkedveltebb tisztviselője volt a kormánynak a krízist megelőzően.

A szerepe viszont erősen negatív a mostani helyzetben, mert elhitette az emberekkel, hogy kontroll alatt tartják a járványt. Ő azt mondja, a kormány intézkedései 75 százalékkal csökkentették az új esetek számát, és sikerült ellaposítani a járványgörbét. A kifejezést viszont jellemzően nem ilyen összefüggésben szokták használni.

Lopez Gatell az elmúlt hónapokban egyébként többször is felülbírálta önmagát. Márciusban még egyáltalán nem tartotta veszélyesnek a vírust, a maszkviselést is feleslegesnek érezte, majd májusban már hatezer mexikói áldozattal számolt, egy hónappal később pedig úgy kalkulált, hogy 35 ezren halhatnak meg az országban a koronavírus miatt. Ezt mostanra megközelítették, de augusztusra a független modellezések szerint 52 ezren is elhunyhatnak a betegségben.

Az átlagosnál háromszor több halott

Már a hivatalos mexikói számok is elborzasztóak, de a valóság még durvább lehet. Erre utal, hogy

a március-májusi időszakban háromszor annyi halálesetet regisztráltak Mexikóvárosban, mint az előző években ugyanekkor.

Szakértők szerint ez a legvilágosabb jele annak, mekkora pusztítást végzett már most a koronavírus a latin-amerikai országban.

López-Gatell beismerte, hogy a túlhalálozásban jelentős szerepe van a járványnak. Példaként említette, hogy sokakat például szívinfarktus miatt nem tudtak kórházba szállítani, mert azok megteltek a koronavírusos páciensekkel. Megjegyezte viszont, hogy az elhunytak többsége nagy valószínűséggel fertőzött volt. És erre is volt magyarázata.

A járványügyi vezető szerint sok mexikói túlsúlyos, cukorbeteg vagy krónikus betegségben szenved, a halálesetek 80 százalékát pedig ilyen emberek teszik ki. Ezért támadta a cukros üdítők és a gyorséttermi ételek fogyasztását is.

Mexikóban a helyszíni beszámolók szerint sok ember otthon vagy nem sokkal a kórházba szállítás előtt hunyt el úgy, hogy már nem tudtak tőlük mintát venni. Az első hullámnak ráadásul még közel sincs vége, sőt még a járvány csúcsán sincsenek, de nem úgy tűnik, mintha ez a mexikói kormányt óvatosságra intené.

Minden megy tovább

A legtöbb egészségügyi szakembert az aggasztja, hogy – bár az európaihoz hasonlóan szigorú kijárási korlátozásokat az erőszakos cselekményektől tartva nem lehetett volna bevezetni – a mexikói vezetés a kialakult helyzet ellenére sem akar változtatni a hozzáállásán. A kritikusok szerint túl későn kapott észbe a kormány, de ha már az időt nem lehet visszatekerni, legalább most meghozhatnák a megfelelő intézkedéseket a még nagyobb baj elkerülése érdekében.

Abban viszont mindenki egyetért, hogy

nem sikerült meggyőzni a mexikóiakat a vírus veszélyeiről, és emiatt a lakosság felelőtlenül állt a járványhoz.

Most, hogy a járvány gyakorlatilag berobbant az országban, az észszerű döntés a szigorítás lenne, de Mexikóban éppen az ellenkezője történik. Az országban amúgy sem voltak durva korlátozások az iskolák és a kormányhivatalok bezárásán kívül, de június közepe óta még a meglévő ajánlásokat is fokozatosan vonják vissza.

Kiemelt kép: Gerardo Vieyra/NurPhoto/AFP