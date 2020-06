Még mindig nem tud járni a 75 éves tüntető, akit fellöktek a rendőrök Amerikában

Koponyatörést szenvedett Martin Gugino, az a 75 éves tüntető, akit Buffalo városban löktek fel a rendőrök egy tüntetésen. Gugino ügyvédje a CNN-nek erősítette meg a koponyatörést.

– mondta az ügyvéd.

A férfi június negyedikén ment ki egy Black Lives Matter-tüntetésre, ahol a rohamrendőrök meglökték, amitől elesett és beverte a fejét a járdába. A rendőrségi jelentés eredetileg azt állította, hogy Gugino elesett, és csak akkor derült ki, hogy nem ezt történt, amikor kiszivárgott a videó.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

— WBFO (@WBFO) June 5, 2020