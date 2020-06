Íme a videó, ami felvetette a kérdést: mi baja van Trumpnak?

Kíméletlenül kifigurázták Donald Trump amerikai elnököt a hétvégén a közösségi oldalakon, miután csak nagy nehezen, óvatos, apró lépésekkel tudott lemenni egy rámpán a West Point katonai akadémián mondott szombati beszéde után. A jelenet miatt újra előkerültek a Trump egészségi állapotát érintő kérdések, főleg azután, hogy a beszéde közben képtelen volt a szájához emelni egy kézzel egy vizespoharat: a másik kezével is segítenie kellet, hogy inni tudjon.

A rámpán ereszkedős videót több mint 12 milliószor nézték meg csak az azt először megosztó újságíró, Aaron Rupar Twitter-oldalán, ám később az egész országban bemutatták a helyi televíziók, valamint átvették a nagy országos lapok is.

Komoly nézettséget ért el Trump vízivós videója is, amin azt lehet látni, ahogy jobb kezével megpróbálja a szájához emelni a neki előkészített poharat, de erre nem képes. Ezért a bal kezével támasztja meg alulról a poharat, és azzal tolja oda a szájához, hogy inni tudjon belőle.

Trump still hasn’t totally figured out how to drink water pic.twitter.com/IO8CDXmD9i

A „rámpagate” hatására újult erővel kezdett el terjedni a közösségi oldalakon a találgatás, miszerint ez újabb jele annak, hogy az amerikai elnöknek valamilyen komolyabb egészségi problémája van, amit eltitkolnak az amerikai közvélemény előtt. E mellett újra felelevenítették a tavaly novemberi váratlan látogatását a washingtoni Walter Reed katonai kórházban, amit a Fehér Ház máig nem magyarázott meg részletesen.

Trump kritikusai közben #TrumpIsNotWell (Trump nincs jól) és #Trumpstroke posztokban kérdezgették, milyen baja lehet az elnöknek, és legtöbbször a demencia jeleként értékelték, hogy ilyen nehézkesen tudott lemenni a rámpán. A demokrata Joe Biden elnökválasztási kampányát segítő Jon Cooper a Twitter-oldalán kijelentette:

Kiemelten foglalkoztak a rámpás esettel a Trump-ellenes republikánusokból álló Lincoln Project tagjai is a közösségi oldalakon, szintén azt állítva, hogy az elnökkel valami nagyon nincsen rendben. Steve Schmidt konzervatív kampánystratéga kijelentette, szerinte teljesen elfogadható kérdéseket feltenni az amerikai elnökjelöltek egészségügyi állapotáról. Hozzátette:

A Yale egyetem világhíres pszichiátere, Dr. Bandy Lee pedig Twitter-oldalán Trump vízivási nehézségeire reagálva kijelentette, ez olyan állandóan jelen lévő neurológiai jel, ami más tünetekkel együtt elég aggasztó ahhoz, hogy egy agyi CT-vizsgálatot végezzenek el rajta.

Lee évek óta arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy Trump mentális állapota folyamatosan romlik, és állapota nem megfelelő az elnöki feladatok ellátására. Tavaly decemberben petíciót nyújtott be a kongresszusnak, amit 350 egészségügyi szakember írt alá, jelezve: Trump mentális állapotában benne van, hogy nemzetbiztonsági kockázatot fog jelenteni az ország számára. Egy elterjedt nézet szerint Trump nárcisztikus személyiségzavarban szenved.

A Fehér Ház eddigi közlései szerint Trump a túlsúlyát leszámítva teljesen egészséges, kitűnő állapotban van, éles az elméje, csak egy kicsit elhízott. Vizsgálatainak részletes eredményeit azonban nem hozták nyilvánosságra.

A közelgő elnökválasztás miatt különösen rosszul érinti Trumpot, hogy az ilyen jelenetek kérdéseket vetnek fel az egészségi állapotáról. Trump rendszeresen szokta kritizálni politikai ellenfelei fittségét és egészségét, miközben magát életerős, strapabíró embernek állítja be, tudva, hogy a választók számára fontos szempont, hogy az elnök ne legyen betegeskedő.

A neves Trump-ellenes konzervatívok egyike, Bill Kristol feltehetően ezért is osztott meg egy videót arról, hogyan szaladt fel ugyanazon a rámpán 2016-ban az akkor 73 éves Joe Biden.

Since everyone seems to be discussing the ramp to the speaker’s platform at West Point, here’s Vice President Biden ascending it in 2016. pic.twitter.com/YMQOoRM4Au

— Bill Kristol (@BillKristol) June 14, 2020