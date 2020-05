Képeket tettek közzé Kim Dzsongun felbukkanásáról

Mi is megírtuk, hogy húsz nap után újra nyilvánosság előtt mutatkozott Kim Dzsongun észak-koreai diktátor. Az állami hírügynökségre hivatkozva a BBC azt közölte: pénteken egy műtrágyaüzem átadásánál volt jelen a főváros Phenjantól északra. Némi bizonytalanságra adott azonban okot, hogy képeket nem közöltek az eseményről.

Most viszont ez is megtörtént, látszik, amint a vezető átvág egy szalagot. A diktátor állítólag örömét fejezte ki a létesítménnyel kapcsolatban, mondván, az hozzájárul majd az ország élelmiszer- és vegyipari fejlődéséhez, a résztvevők pedig természetesen éljeneztek. Az átadón ott volt vele több magas rangú észak-koreai tisztviselő is, köztük húga, Kim Jodzsong is.

Kim Dzsongunt ezt megelőzően április 11-én lehetett látni. Az egészségügyi állapotát illetően azután láttak napvilágot spekulációk, hogy április 15-én nem jelent meg nagyapja, az államalapító Kim Ir Szen születésnapjának megemlékezésén, ami a legnagyobb ünnep az országban, és hollétéről sem közöltek hivatalos információt. A CNN korábban arról írt, hogy egy műtét során merültek fel nála komplikációk, és komoly veszélyben van, de szóltak pletykák arról is, meghalt, hogy a koronavírus miatt tűnt el a nyilvánosság elől, illetve hogy tengerparti rezidenciáján nyaral.

De tényleg, mi lehet Kim Dzsongunnal? Meghalt, nyaral vagy egyik sem? A hétvégén már az a hír is szárnyra kapott, hogy meghalt Észak-Korea diktátora. De mi igaz a Phenjanról szóló tudósításokból? Lehet, hogy Kim Dzsongun tényleg meghalt?

Kiemelt kép: MTI/EPA/KCNA