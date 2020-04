WHO: a következő napokban elérjük az 50 ezredik halálos esetet

Az elmúlt öt hétben az igazolt fertőzöttek száma közel exponenciálisan növekedett, az elmúlt héten megkettőződött a halálesetek száma – mondta Genfben tartott virtuális sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szakosított ENSZ-szervezet főigazgatója.

A következő napokban elérjük a világban az 1 millió megerősített fertőzést és az 50 ezer halálesetet

– tette hozzá Tedrosz.

Bár Afrikában, Közép- és Dél-Amerikában viszonylag kevés vírusfertőzött van, a COVID-19 járványnak súlyos szociális, gazdasági és politikai következményei lehetnek ezekben a térségékben – figyelmeztetett a WHO főigazgatója.

A WHO a betegek és az őket ápolók számára javasolja arcmaszk viselését

– fejtette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz. A maszkok is csak más védekezési eljárásokkal együtt hatékonyak – mondta, hozzátéve, hogy a WHO továbbra is gyűjti “a bizonyítékokat” ahhoz, hogy felbecsülje a maszkok szélesebb körben történő viselésének a hatékonyságát.

A marylandi Johns Hopkins egyetem legfrissebb összesítése szerint a világban szerda estére 911 308 igazolt fertőzöttet tartottak számon, a halálesetek száma 45 497, a meggyógyultaké pedig 190 710 volt.

Kiemelt kép: Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) etióp főigazgatója sajtótájékoztatót tart a koronavírus-járványról a szervezet genfi székházában 2020. március 9-én. MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi