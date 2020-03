Leszidta a rendőrség a képviselőt, aki meglátogatta 78 éves apját a születésnapján

A Twitteren kritizálta Stephen Kinnock brit munkáspárti képviselőt a rendőrség, miután a politikus látogatóba utazott édesapjához. Neil Kinnock korábban a Labour vezetője és az Európai Bizottság alelnöke is volt, és a hétvégén 78. születésnapját ünnepelte. A dél-walesi képviselő egy képet osztott meg arról, hogy egy széken ül a szülei londoni háza előtti kertben, betartva az elvárt érintkezési távolságot.

Dad turned 78 today. Incredible, but true. @HelleThorning_S and I took a couple of chairs over, and sat in their front garden for a socially distanced celebration. As you do 🙂Happy birthday, mate. 🍰 🎁🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/ipGuN2WzsC

— Stephen Kinnock (@SKinnock) March 28, 2020