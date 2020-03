Élőben nézhetjük, ahogy egy Wizz Air-gép gyógyszerekért repül Kínába

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója posztolta ki Facebookra, ahogy a FlightRadar Twitter-oldala arról számol be, szombaton elindult egy Wizz Air-gép Nur-Szultan érintésével Sanghajba, mégpedig azért, hogy orvosi eszközöket hozzon Magyarországra.

A Wizzair flight is en route from Budapest to Shanghai, via Nur-Sultan (former Astana), in order to bring medical supplies back to Hungary https://t.co/PAMVBLWOh8 pic.twitter.com/5Gr3r9UfL8

— Flightradar24 (@flightradar24) March 21, 2020