Greta Thunberg: Megtiszteltetés a magyar közmédia tiltólistáján szerepelni

Greta Thunberg Twitteren reagált a Politico cikkére, melyben arról írnak, hogy többek között a klímavédő aktivista tevékenységének feldolgozásához csak előzetes hozzájárulás után foghatnak hozzá az állami médiában dolgozók. Greta Thunberg azt írja, hogy:

Lists like these should never exist. But since they do, I guess it’s an honour to be on them…

This shows the importance of democracy. Freedom of the press is non-negotiable. https://t.co/M21jdHXm0O

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 2, 2020