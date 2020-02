Késes támadás Londonban, az elkövetőt lelőtték

Cikkünk folyamatosan frissül!

Több embert megsebesített egy késes támadó London déli részén – írja a Sky News. A kiérkező rendőrök az elkövetőt lelőtték. A Scotland Yard „terrorizmushoz kötődőnek” minősítette az incidenst, de hozzátették, hogy a támadás körülményeit még vizsgálják.

A támadás a Temzétől délre fekvő Streatham városrész forgalmas főutcáján történt. Szemtanúk a közösségi médiafelületeken egybehangzóan arról számoltak be, hogy három lövést hallottak.

#BREAKING: London’s Metropolitan Police say they are currently dealing with a stabbing incident in #Streatham; At least 3 injured pic.twitter.com/TKNN36tvuQ

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 2, 2020