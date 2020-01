Iszonyú csúnyán verte át a youtuber a szélsőjobboldali megmondóembert

Josh Pieters egészen nagyvonalú tervvel szúrt ki egy ismert brit szélsőjobboldalival, Katie Hopkinsszal. Hopkinst nemrég a Twitter is letiltotta, annyira szélsőséges véleménye volt egy sor társadalmi kérdésről.

Pieters kitalálta, hogy meghívja Hopkinst Prágába, hogy a szervezete nevében átadjon neki egy díjat. A Four Seasonsben fizetett neki szállást, elvitte vacsorázni, és még embereket is fizetett közönségnek, hogy egy szélsőséges dél-afrikai szervezet tagjait alakítsák. Prágában végül átadták a nőnek a Campaign to Unify the Nation Trophy, vagyis a nemzet egyesítéséért küzdő trófeát.

A vicc az volt, hogy a díj kezdőbetűiből az angol nyelv egyik keményebb káromkodása, a Cunt jön ki, amit magyarul talán Picsának lehetne fordítani. Pieters pedig kirakott egy csomó képet, amelyeken Hopkins mosolyogva áll egy hatalmas Cunt felirat előtt.

Pieters a videóban elmondja, hogy majdnem megsajnálta a nőt, aki 1500 kilométert utazott a díjért, de a köszönőbeszéde annyira durva volt, hogy inkább mégsem. Ebben például kibaszott autista szajhának nevezte Greta Thunberget, aki egyébként még mindig kiskorú. Az egyébként külön vicces, hogy Hopkins a videóban fehér, heteroszexuális, keresztényként mutatkozik be, aminek most Magyarországon is divatja van.