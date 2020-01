Koronavírus: lezártak egy szállodahajót Olaszországban

Csütörtökön karantén alá helyezték a Costa Smeralda nevű nyaralóhajót, amelyen a legénységgel együtt 7 ezer személy utazik. A Local arról ír, hogy a gyanú szerint a fedélzeten van két olyan személy, aki elkaphatta a koronavírust. Az olasz egészségügyi hatóságokat azért értesítették, mert egy női utasnál magas lázat tapasztaltak. Az érintett házaspár mintáit laborba küldték, amíg az eredmények meg nem érkeznek, az utasok nem szállhatnak partra.

A hajó jelenleg Civitavecchia kikötőjében áll, a pár vizsgálatához három orvos és egy nővér szállt fel a hajóra. Az olasz sajtó szerint egy kínai házaspárról van szó, akik január 25-én Hongkongból repültek Milánóba.

A Costa Smeralda a világ ötödik legnagyobb hajója, a hajótársaság közleménye szerint a lázas utast elkülönítették, követik az olasz egészségügyi hatóságok iránymutatásait.

#Italy: Chinese couple with high fever on cruise ship #CostaSmeralda in #Civitavecchia, six thousand passengers blocked. https://t.co/ujVVF5c1T9

— NewsAspect (@newsaspect) January 30, 2020