Pompeo tényleg vizsgálatot indított, hogy Trump szövetségesei megfigyelték-e a kijevi nagykövetet

Vizsgálat indul annak kiderítésére, hogy Marie Yovanovitch-ot, az Egyesült Államok volt kijevi nagykövetét megfigyelték-e hivatali ideje alatt – jelentette be Mike Pompeo amerikai külügyminiszter egy rádióinterjúban pénteken.

A tárcavezető az interjúban úgy fogalmazott: a minisztérium azt vizsgálja majd, hogy Yovanovitch Kijevben ki volt-e téve bármiféle fenyegetésnek.

Én ilyesmiről soha nem hallottam

– nyilatkozott a miniszter, és hangsúlyozta, hogy a feltételezett megfigyelés csak akkor jutott a tudomására, amikor a képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke, Adam Schiff kedden nyilatkozott erről a sajtónak. Pompeo viszont azt mondta, az erről szóló információk nagy része szerinte nem bizonyul igaznak.

A demokrata párti Adam Schiff kedden jelentette be, hogy a bizottsághoz olyan dokumentumokat – kézzel írt feljegyzéseket, leveleket, e-maileket – juttattak el, amelyekből a többi között kiderül az is, hogy Maria Yovanovitch nagykövetet kijevi megbízatása idején megfigyeltethette Rudy Giuliani, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje és Robert Hyde, Trump kampányának egyik támogatója, connecticuti képviselőjelölt. Giuliani szorgalmazta Yovanovitch hazarendelését – amely meg is történt -, mert álláspontja szerint a nagykövet nem támogatta Donald Trump politikáját. A levelek tanúsága szerint kifejezetten Hyde javasolta, hogy megfigyeljék Yovanovitch mozgását, kapcsolatrendszerét és elektronikus levelezését.

A dokumentumokat Lev Parnas ukrán születésű amerikai állampolgár, Rudy Giuliani korábbi üzlettársa juttatta el a törvényhozókhoz. Parnas szerdán az MSNBC televíziónak és a The New York Times című lapnak adott interjúiban megerősítette az információt, és további részletekkel is szolgált Giuliani ukrajnai kapcsolatairól és tevékenységéről.