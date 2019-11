Elsírta magát a kisfiú, mikor életében először látott színeket

Twitteren és Redditen is nagyot ment az a videó, amin egy amerikai kisfiú Minnesotából az iskola igazgatójától kölcsön kapott egy színtévesztőknek szükséges szemüveget.

– írta Ben Jones Twitteren.

My little brother is severely colorblind and so is his principle at school. While they were learning about colorblindness in class, his principle brought in some glasses that let him see color for the first time, and he was very emotional. Check it out: pic.twitter.com/LQhAND9RJq

