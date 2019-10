Kiégett, unja a politikát a szlovák kormány magyar tagja

Gál Gábor már nem is indul a következő választáson.

Az igazságügyi miniszter ezt szerdán jelentette be. A Denník N alapján a Paraméter azt írta, hogy Gál Gábornak már elege van, nem akar indulni a választásokon, sőt, befejezi a politizálást. Erre családi okai is vannak, de érvei között ott szerepel a kiégés is.

Mérlegeli, hogy visszatér ügyvédi szakmájához, vállalkozásához. Mint mondta, Bugár Béla elfogadta döntését. „Sajnálta, de elfogadta” – tette hozzá. Gál Gábor előzőleg a Facebookon azt írta, örül annak, hogy a szlovák államfő is nagyra értékelte az általa vezetett tárca jelenlegi lépéseit.

Keményen dolgozunk azért, hogy az igazság keze mindenhova elérjen.

Gál Gábor azt követően lett igazságügy-miniszter, hogy a Kuciak-gyilkosság után, a belpolitikai válság miatt távozni kényszerülő Robert Ficót Peter Pellegrini váltotta a miniszterelnöki poszton. Korábban Bugár Béla pártjának, a Híd-Mostnak volt a parlamenti frakcióvezetője.

Kiemelt kép: Gál Gábor/Facebook