Oroszoroszág kételkedik az Iszlám Állam vezérének megölésében

Nincs hitelt érdemlő információja az orosz védelmi minisztériumnak arról, hogy az Egyesült Államok különleges művelettel megölte Abu Bakr al-Bagdadit, az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet vezetőjét – közölte Igor Konasenkov, a tárca szóvivője.

Oroszország védelmi minisztériuma nem rendelkezik hiteles információval arról, hogy amerikai katonák Idlíb (tartomány) feszültségcsökkentési övezetének Törökország által ellenőrzött részében műveletet hajtottak végre az Iszlám Állam volt vezetője, Abu-Bakr al-Bagdadi újabb “megsemmisítésére”.

Konasenkov vezérőrnagy szerint minél több ország jelenti be, hogy részt vett az amerikai műveletben, annál több az ellentmondás a részletek között, “ami megalapozott kérdéseket és kételyeket vet fel annak valódiságával, mi több, a sikerével kapcsolatban”.

Donald Trump magyar idő szerint vasárnap kora délután jelentette be, hogy amerikai különleges egységek Szíria észak-nyugati részén megölték az Iszlám Állam terroristaszervezet vezetőjét, Abu Bakr al-Bagdadit. Az amerikai elnök részleteket is elárult az akcióval kapcsolatban, és Oroszország segítségét is megköszönte:

