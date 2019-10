Trump: Al-Bagdadi három gyerekével együtt robbantotta fel magát

– jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A nemzetközi média már órák óta szivárogtat részleteket az Iszlám Állam vezetőjének haláláról, ami Trump bejelentésével vált hivatalossá.

Az elnök beszélt a katonai akció részleteiről is. 11 gyereket menekítettek ki al-Bagdadi házából, az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban, ők nem sérültek meg. Az Iszlám Állam vezetője azonban menekülés közben három gyermekét magával vitte. Egy alagúton keresztül próbált elmenekülni, ekkor robbantotta fel magát és három gyerekét. Az al-Bagdadi társaságában lévő két nőt – akik információk szerint a feleségei voltak és al-Bagdadihoz hasonlóan robbanómellényt viseltek – szintén holtan találták.

Trump úgy fogalmazott, hogy al-Bagdadi sírt és kiabált az alagútba érve. Elmondta azt is, hogy a terroristavezér számos társát is megölték, és rendkívül értékes dokumentumokat találtak az épületben az Iszlám Állam további terveiről, terrorakcióinak előkészítéséről.

Harcolunk az Iszlám Állam és más terrorszervezetek teljes megsemmisítéséig – erősítette meg az Egyesült Államok elnöke, aki hozzátette: al-Bagdadi nem hősként, hanem gyáva emberként halt meg:

A terroristavezér likvidálását Trump az amerikai kormányzat első számú nemzetbiztonsági céljának nevezte.

Donald Trump leszögezte: az amerikai katonák nagyszerű munkát végeztek, egyetlen amerikai sem sebesült meg. Al-Bagdadi földi maradványait az amerikaiak a hírszerzés birtokában lévő DNS-minták alapján a helyszínen 15 percen belül azonosították.

Az amerikai különleges egységek nyolc helikopterrel támadtak, előzetesen elaknásították az épület környékét, ahol al-Bagdadi tartózkodott. Az amerikai kommandósokat fegyverropogással “fogadták” az épületben. Az egész akció nem tartott tovább másfél-két óránál.

A Fehér Ház Twitter oldalán fotókat tett közzé a katonai műveletet figyelemmel kísérő Donald Trumpról, aki Mike Pence alelnökkel, Mike Pompeo külügyminiszterrel, Mark Esper védelmi miniszterrel és a vezérkari főnökök egyesített bizottságának tagjaival együtt nézte az akciót:

President @realDonaldTrump watches as U.S. Special Operations forces close in on ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. pic.twitter.com/SAgw4KxM77

— The White House (@WhiteHouse) October 27, 2019