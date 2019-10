Putyin egy sólymot ajándékozott a szaúdi királynak, és megtörtént az, amire ilyenkor számítani lehet

A Russia Today töltött fel videót arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egy sólymot ajándékoz Szalmán királynak, Szaúd-Arábia uralkodójának.

Ahogyan az sejthető, a diplomáciára keveset adó madár az emelkedett percekben, a kamerák kereszttüzében könnyített magán:

#Putin gifts a falcon to #Saudi King. The bird got a bit too excited, perhaps pic.twitter.com/32ZUXfRhPC

— RT (@RT_com) October 16, 2019