Egy erdőt telepítettek a klagenfurti focistadionba

Fával ültették be a klagenfurti Wörthersee-stadiont, a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság egyik helyszínét egy művészeti akció részeként. A For Forest nevű projekt keretében csaknem 300 nagyméretű, esetenként 14 métert is elérő fából raktak ki a 32 ezer férőhelyes stadionban egy különböző fafajtákból álló erdőt, amelyet csütörtökön mutattak be a sajtónak, és amelyet vasárnaptól látogathat ingyenesen a nagyközönség – írja az mti.

A view of the work ‘For Forest – The Unending Attraction of Nature’ art installation during a press preview at the Woerthersee Stadium, in Klagenfurt am Woerthersee, Austria. epa-efe / @brunapix #arts #forforest #forest #stadion #epaphotos #photojournalism pic.twitter.com/sYAuk9vEHx

— epaphotos (@epaphotos) September 5, 2019