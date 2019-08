31 embert lőttek agyon a hétvégén, Trump az internetet hibáztatja

A hétvégén alig tizenkét óra leforgása alatt 31-en haltak meg két lövöldözésben az Egyesült Államokban: huszonkét ember vesztette életét egy fegyveres támadásban Texasban, az ohiói Daytonban pedig egy férfi kilenc embert lőtt agyon. Az egyik elkövető rasszista pamfleteket írt, a másik baloldali nézeteket vallott. A lövöldözések után újra fellángolt a vita a fegyvertartásról és a hasonló gyilkosságok okairól.

Jordan és Andre Anchondo szombaton iskolaszereket akart vásárolni az El Pasó-i bevásárlóközpontban. A lövöldözés idején velük volt 2 hónapos kisfiúk is. Pontosan nem tudni, hogy mi történt, de a kisfiú csonttöréseiből ítélve, amikor eldördültek a lövések, Jordan a kezében tartotta a fiát, a testével próbálta védeni, majd ráesett. A szülők meghaltak, a gyerek azonban életben maradt.

David Johnson a feleségével és 9 éves unokájával vásárolt, amikor lövéseket hallottak. Johnson arra utasította a családtagjait, hogy bukjanak le és fussanak. A 63 éves veterán építési vállalkozó volt, az El Paso Times szerint olyan ember, aki sose ment szabadságra. Az utolsó pillanatig a testével védte feleségét és unokáját, akik életben maradtak.

A 22 El Pasó-i halálos áldozat legfiatalabbika a 15 éves Javier Rodriguez volt, akit a lövöldözés után hiába keresett a családja. Javiert kedves fiúnak írták le, aki jól tanult az iskolában és szeretett focizni. Iskolája hétfőn virrasztást tartott az emlékére.

A halálos áldozatok között volt több mexikói állampolgár, köztük egy lelkész, egy házaspár és egy édesanya, aki a lányáért indult a reptérre, de előtte még vásárolni akart egy-két dolgot.

A kilenc halálos áldozatot követelő és kevesebb mint egy percig tartó daytoni vérengzés során vesztette életét a két gyerekes Lois Oglesby, aki ápolónőként dolgozott, és Nicholas Cumer, ő végzős volt egy pennsylvaniai egyetemen és daganatos betegek ápolására szakosodott.

Ugyancsak itt halt meg a 25 éves Thomas Nichols. A négygyermekes férfit „gyengéd óriásként” jellemezte nagynénje. Egy másik áldozatról, a 30 éves Logan Turnerről azt mondta az édesanyja, hogy ő volt a világ legjobb gyereke.

Az El Pasó-i lövöldöző

Az El Pasó-i lövöldözést a 21 éves Patrick Wood Crusius követte el, akit letartóztatásban várja a bírósági tárgyalást. A gyilkosság előtt Crusius az azóta lekapcsolt 8chan nevű oldalra posztolt rasszista és idegengyűlölettel teli szövegeket, például arról, hogy a mexikóiak ellepik az Egyesült Államokat és elveszik a munkát. Emellett egyetértett Donald Trump elnök bevándorlóellenes politikájával is.

A fehér felsőbbrendűséget hirdető Crusius elhivatottságát mutatja, hogy képes volt nagyjából 10 órát utazni a Dallas-Fort Worth-ben található otthonából El Pasóba csak azért, mert ott az amerikai-mexikói határ közelsége miatt több spanyolajkú él. A városba érkezve eltévedt, és azért választotta a később a tömegmészárlás helyszínévé vált bevásárlóközpontot, mert állítólag megéhezett.

A rendőrség szerint Crusius együttműködik a hatóságokkal és a legtöbb bizonyítékot ő maga szolgáltatta. Az amerikai igazságügyi minisztérium belföldi terrorcselekményként kezeli az ügyet és komolyan fontolgatja, hogy Crusiust szövetségi gyűlölet- és fegyveres bűncselekménnyel vádolja meg, az ítélet így akár halálbüntetés is lehet.

A daytoni lövöldöző

Mivel Connor Betts-et csak úgy tudta megállítani a rendőrség, hogy agyonlőtte, ezért a daytoni lövöldöző motivációjáról semmi biztosan nem lehet állítani. Ugyanakkor több információ is előkerült, amely alapján képet tudunk alkotni a fiatal férfiról.

Betts középiskolásként listát vezetett az osztálytársairól: a fiúkat egy „kilövési”, a lányokat pedig egy „megerőszakolós” listára tette fel. Hiába indított vizsgálatot az iskola, és távolította el egy időre az intézményből, Betts egy év múlva visszatért. Az egykori iskolatársak nem értik, hogy a férfi hogyan juthatott fegyverhez úgy, hogy sokan tudtak a listáról és arról, hogy vonzza az erőszak. Beszámolók szerint Connor sokszor azt játszotta, hogy a kezével formált fegyverrel „lelövi” az iskolatársait.

Egy, a daytoni mészárosnak tulajdonított Twitter-fiók több alkalommal is megosztott szélsőbaloldali és rendőrellenes, továbbá az Antifa nevű, radikális antifasiszta csoportot támogató bejegyzéseket. A legutolsó, augusztus 3-i bejegyzésben a magát baloldalinak beállító Betts a demokrata elnökjelöltségre pályázó Joe Bident támadta, korábban viszont támogatását fejezte ki két másik demokrata párti politikus, Bernie Sanders és Elizabeth Warren felé.

Ennél ijesztőbb lehet, hogy a CNN és a Vice is arról írt, hogy rajongott az úgynevezett porngrind stílusú zenéért, amely a grindcore egyik leágazása. Az ilyen számok pornografikus és szexuális témájúak, a szövegük pedig nagyon gyakran erőszakos és extrém módon részletes. Az egyik porngrind zenekar tagja Betts-et csendesnek és visszahúzódónak írta le, és azt mondta, hogy a zenéjének nincs köze a tömeggyilkos tetteihez. Más rajongók azt mondták, hogy a porngrind segít nekik az erőszak és a stressz levezetésében.

Betts kilenc áldozata között ott volt a húga és annak barátja is. Egy közös barátjuk azt mondta, sosem gondolta volna, hogy a művelt és finom beszédű Connor képes ilyesmire, még akkor sem, ha tudták róla, hogy szereti a fegyvereket.

Nagyon nehéz összekötnöm azt az embert, akik ismertem, azzal, amit tett. (…) Semmi sem utalt arra, hogy ilyesmit fog tenni. (…) Most már nem vagyok benne biztos, hogy a valódi arcát láttam. (…) Azt hiszem, egyáltalán nem ismertük őt.

A politikusok

A két lövöldözést követően újra fellángolt a vita arról, hogy az Egyesült Államokban érvényes törvények mennyire segítik elő azt, hogy erre alkalmatlan emberek is hozzájussanak fegyverekhez. Donald Trump hétfői beszédében elítélte a fehér felsőbbrendűséget hirdető mozgalmakat és a rasszizmust, majd arról beszélt, hogy az internet, a közösségi oldalak és a számítógépes játékok elősegítik a gyűlöletkeltő eszmék terjedését. Szerinte komolyabban kellene ellenőrizni a fegyvervásárlókat és a mentális betegséggel küszködőket.

Arról azonban nem beszélt, hogy számos esetben ő maga a forrása a rasszista üzeneteknek. Nem is olyan régen a Twitter-oldalán négy színesbőrű demokrata képviselőnőt kritizált. Azt írta, hogy mind „eredetileg olyan országokból érkeztek, amelyek kormányai teljesen katasztrofálisak, a legrosszabb, legkorruptabb és legbénább a világon”, majd hozzátette: „Miért nem mennek vissza, és segítenek helyreállítani a teljesen működésképtelen és bűnözéssel fertőzött helyeket, ahonnan jöttek?”

A „menj vissza oda, ahonnan jöttél” egyike a legnyilvánvalóbb rasszista kijelentéseknek, amivel rendszeresen találkoznak a nem fehér bevándorlók vagy bevándorló családba született nem fehér amerikai állampolgárok. Trump megszólalását az amerikai sajtó rasszistának bélyegezte, ugyanakkor a republikánus szavazók szerint szó sincs erről: a Reuters brit hírügynökségnek készített Ipsos-felmérés szerdán közzétett adatai szerint Trump népszerűsége öt százalékkal emelkedett a republikánus szavazók körében a rasszista bejegyzés utáni napokban.

Egy ohiói republikánus politikus még az elnöknél is továbbment. Egy azóta már törölt Facebook-posztban Candice Keller azt írta, hogy szerinte a lövöldözésekért egyszerre felelős a hagyományos családmodell felbomlása, a homoszexualitás, az antiszemitizmus, a veteránokkal szembeni gyűlölet, és a gyógyászati célú marihuána engedélyezése.

A demokrata politikusok szerint radikális lépésekre van szükség a szabályozásban és itt az ideje a fegyverlobbi megregulázásának. Nem csoda, ha kiakadtak az amerikai elnök és a republikánusok nyilatkozatain. Hillary Clinton, aki a 2016-os elnökválasztáskor Trump ellenfele volt, azt mondta:

Minden országban vannak mentális betegek, minden országban játszanak videojátékkal az emberek. A fegyverek jelentik a különbséget.

Még jobban kiakadt Beto O’Rourke, aki nem csak a demokraták 2020-as elnökjelöltje szeretne lenni, de El Pasóban született és most is ott él. O’Rourke éppen egy kampányrendezvényen vett részt Kaliforniában, de a lövöldözés hírére azonnal hazatért. A korábbi kongresszusi képviselő többszörös indulatosan beszélt Trump nyilatkozatairól, mert szerinte nem is kérdés, hogy azok gyűlöletkeltők, idegenellenesek és rasszisták.

Amikor egy újságíró azt kérdezte tőle, hogy van-e valami, amit az elnöknek jobban kellene csinálnia, O’Rourke azt válaszolta:

Mit gondol? Hallotta azt a sok szart, amit beszél? A mexikói bevándorlókat erőszaktevőknek és bűnözőknek nevezte. Nem is tudom, kedves újságírók, mi a fasz? Pontosan tudjuk a választ a kérdésre. Nézzék meg, Trump mit csinál. Nem csak arról van szó, hogy eltűri a rasszizmust és az erőszakot, hanem egyenesen reklámozza és szítja azokat. Nem is értem, hogy lehet ilyet kérdezni.

Kiemelt kép: Mario Tama/Getty Images/AFP