Trump a rasszistákra hajt, a szavazói pedig élvezik

Így magyarázta még 1981-ben a legendásan kíméletlen republikánus kampánytanácsadó, Lee Atwater, hogy a Republikánus Párt hogyan tudja megnyerni a rasszista szavazók, úgy, hogy közben ne látszódjon rasszistáknak. Richard Nixon számára ez a „law and order (jog és rend) volt, és a bűnben úszó „városi dzsungelek”, míg Ronald Reagannek a „welfare queen”, azaz állami juttatásokon élősködő emberek emlegetése.

De a demokraták sem riadtak vissza a rejtett rasszista retorikától. A rajongói által kedvesen az „első fekete elnöknek” nevezett Bill Clinton a „tough on crime” (kemény bűnüldözés) jelszavát használta, és a főleg színesbőrűek lakta belvárosokban (inner city) burjánzó bűnözés elleni fellépést, hogy magához édesgesse a rasszista választókat.

A visszafogottságot nem ismerő Donald Trump azonban már nem finomkodik, nem próbálja ártatlan kijelentések mögé rejteni a rasszista retorikát.

Az Egyesült Államok elnöke vasárnap robbantotta a „rasszista bombát”, hol máshol, mint Twitter-oldalán, ahol négy demokrata képviselőnőt kritizált, akik mind színesbőrűek. Trump közölte, hogy mind „eredetileg olyan országokból érkeztek, amelyek kormányai teljesen katasztrofálisak, a legrosszabb, legkorruptabb és legbénább a világon”, majd feltette a kérdést:

Bár Trump nem nevezte meg, hogy kikre gondol, az teljesen egyértelmű volt. Célpontja a Washingtonban csak „Az Osztag” (The Squad) néven említett kis csoport, a kongresszusba frissen beválasztott a New York-i Alexandria Ocasio-Cortez, a minnesotai Ilhan Omar, az illinoisi Rashida Tlaib és a massachusettsi Ayanna Pressley volt.

A Demokrata Párt ideológiai balszárnyán lévő képviselőnők egyébként Omar kivételével mind az Egyesült Államokban született amerikai állampolgárok, míg a Szomáliából szüleivel együtt elmenekült Omar kislány volt, amikor megkapta az amerikai állampolgárságot. Ocasio-Cortez felmenői egyébként Puerto Ricóból származnak, Rashida Tlaib palesztin gyökerű, Pressley pedig afro-amerikai.

A „menj vissza oda, ahonnan jöttél” mondat egyike a legnyilvánvalóbb rasszista kijelentéseknek, amivel rendszeresen találkoznak a nem fehér bevándorlók, vagy bevándorló családba született nem fehér amerikai állampolgárok. Ahogy azt a Republikánus Pártból nemrég Trump miatt kilépett Justin Amash képviselő Twitter-oldalán megemlítette, egymás után kapta ezeket a „menj vissza az országodba” kommenteket, miután bejelentette, kilép a pártból.

Here are some of the Independence Day greetings I received this year. This happens every day to American-born citizens like me and to naturalized citizens. President Trump motivates and encourages this xenophobia. It has gotten exponentially worse since 2015. pic.twitter.com/1Sylxx6Aey

— Justin Amash (@justinamash) July 15, 2019