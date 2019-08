Trump eltévesztette a hétvégi lövöldözések helyszínét

Hétfőn az amerikai nemzethez intézett beszédében Donald Trump elítélte a fehér felsőbbrendűséget hirdető mozgalmakat. Az amerikai elnök a hétvégén El Pasóban és Daytonban történt lövöldözésekkel kapcsolatban állt ki a kamerák elé és többek között arról beszélt, hogy az Egyesült Államok nem tűri a bigott és rasszista szemléleteket.

Az amerikai elnök terrorista cselekménynek írta le a közel 30 halálos áldozattal járó lövöldözéseket, és szerinte az internetnek és a közösségi médiának szüksége van reformokra, hogy a hasonló eseményeket meg lehessen előzni. Ezzel arra utalt, hogy a szélsőséges nézetek hívei könnyen találnak magukhoz hasonló társakat a világhálón.

Trump szerint szükség lenne arra, hogy a gyűlölet-bűncselekményeket és a tömeggyilkosságokat halálbüntetéssel szankcionálják az Egyesült Államokban, és hogy a büntetést minél gyorsabban végrehajtsák. Ennek érdekében felkéri az Igazságyügyi Minisztériumot, hogy dolgozzák ki a törvénymódosítási javaslatot.

Az amerikai elnök, aki egyébként a lövöldözős videójátékokat is hibáztatta az erőszakos cselekményekért, egy kellemetlen bakit is ejtett a beszédében. Azt mondta, hogy imádkozik azokért, akik meghaltak Toledóban, ahol semmilyen lövöldözés nem történt a hétvégén.

Trump szó nélkül hagyta, hogy egyes vélemények szerint az ő Twitter-üzenetei is gyűlöletkeltő hatással bírnak. Beto O’Rourke, a Demokrata Párt egyik elnökjelölt-aspiránsa, aki maga is El Pasó-i, a lövöldözés óta több alkalommal is arról beszélt, hogy az amerikai elnök rasszista:

Jézusom, persze, hogy rasszista, ezt már az első naptól kezdve lehetett tudni.

Mindeközben egy ohiói republikánus politikus, Candice Keller arról írt a Facebookon, hogy szerinte a lövöldözésekért, amelyeket egyébként egy rasszista, valamint egy nőgyűlölő férfi követett el, egyszerre felelős a hagyományos családmodell felbomlása, a homoszexualitás, az antiszemitizmus, a veteránokkal szembeni gyűlölet, a gyógyászati célú marihuána engedélyezése.

Kiemelt kép: Europress/SAUL LOEB/AFP