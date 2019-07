Annyira meleg van az Egyesült Államokban, hogy a parkoló autóban megsülnek a sütemények

A CNN ugyanis arról ír, hogy az amerikai nemzeti meteorológiai szolgálat Omahában kipróbálta, vajon megsül-e a süti egy parkolóban hagyott autóban, a válasz pedig:

naná!

A napokban az Államok közepén ugyanis 155 Fahrenheit-fokot mértek, ami nagyjából 46 Celsius-foknak felel meg. A hatóságok mindenkit figyelmeztetnek, hogy igyon eleget, maradjon távol a tűző naptól és figyeljen a gyerekére is: évente átlagosan ugyanis 38 gyerek hal meg amiatt, hogy a szüleik túlforrósodott autókban hagyják őket.

A sütinek egyébként nyolc óra kellett, hogy teljesen átsüljön és ehető legyen. Jó étvágyat és jó gondolkodást mindenkinek!

And after nearly 8 hours in the sun, the outside of the biscuit is actually edible. The middle is still pretty doughy though. The max temp on the pan was 185! Also we made festive biscuit hats 😂 Stay cool out there. #HeatSafety #LookBeforeYouLock pic.twitter.com/ptWP2jksrU

— NWS Omaha (@NWSOmaha) July 18, 2019