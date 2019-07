Viccelődni próbált, hatalmas öngólt lőtt az orosz követség

Viccelődni próbált Oroszország londoni nagykövetsége, amikor hivatalos Twitter-oldalán egy mémet osztott meg: ezen a NATO katonai bázisai láthatók egy térképen azzal a felirattal, hogy „Oroszország háborút akar, nézzétek, milyen közel tették országukat a katonai bázisainkhoz”.

Mint arról az Azonnali beszámol, egy ukrán lap kiszúrta, hogy a térképpel elég nagy öngólt lőttek az oroszok, azon ugyanis a megszállt Krím-félsziget Ukrajna részeként szerepel. Az ukrán külügyminisztérium le is csapta a magas labdát, és saját Twitter-oldalukon továbbosztották a képet a következő kommentárral: „Köszönjük, hogy elismerték a nyilvánvalót! Várjuk, hogy a Kreml más entitásai is kövessék a példát – Oroszország Külügyminisztériuma, és így tovább.”

Thank you, @RussianEmbassy for admitting the obvious!

We expect other #Kremlin entities to follow your example – @mfa_russia and etc.#CrimeaIsUkraine https://t.co/hfOfSLMUAC

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 19, 2019