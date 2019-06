Egy óra alatt ezerszer villámlott egy angol városban

Egy óra alatt 1000 villámot számoltak meg az angliai Eastbourne-ban. A látványos természeti jelenséget többen is megörökítették, a BBC össze is rakott belőle egy képes cikket.

A tengerparti városban nem csak villámlott, hanem 42 milliméter eső is esett, Dél-kelet Anglia más részein pedig a heves esőzések következtében utak váltak járhatatlanná és szünetelt az áramszolgáltatás is.

Huge #storm across #Eastbourne last night. This image taken from the Bandstand of the lightning over the Pier @VisitEastbourne @Eastbournenews @sussex_express @BBCSussex #thunder #thunderstorm #sussex #lightning pic.twitter.com/5if1zAQEGv

