A román kormányfő a szexről beszélt, de a CEx-re gondolt

A kormányzópárt vezetőségi üléséről szivárogtatták ki elszólását.

Viorica Dancila a Szociáldemokrata Párt (PSD) kongresszust előkészítő vezetőbizottsági (CEx) ülésén bakizott. A kormányfő és ideiglenes pártelnök azt mondta:

Én reményekedem ebben a szexben.

Szavait kiszivárogtatták a Mediafax hírügynökségnek amelyet idézve a Főtér.ro azt írja, hogy a kormányfő azonnal korrigálta magát:

nem a szexben, a CExben.

A CEx az Országos Vezetőbizottság (Comitetul Executiv Naţional) nevének rövidítése. Az ülésről a kormányfői baki mellett az is kiszivárgott, hogy Serban Nicolae szenátor elindulna az államelnök-választáson, illetve közzétettek egy videót is arról, ahogy a parlamentben rágyújt Constantin-Bogdan Matei sport- és ifjúsági miniszter, akinek a tárcája a legintenzívebb a dohányzás elleni kampányokat irányítja. A miniszter később azt mondta, reflexből gyújtott rá, de azonnal el is oltotta a cigarettát.

Kiemelt kép: Viorica Dancila román miniszterelnököt fogadja Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben június 4-én. MTI/EPA/Olivier Hoslet