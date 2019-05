A dél-koreai újságok címlapján is a budapesti hajóbaleset szerepel

A dél-koreai újságok címlapján is a budapesti hajóbaleset szerepel

Az alábbi képeken is látható, a dél-koreai napilapok is címlapokon is a budapesti hajóbaleset híre szerepel. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Dunán szállodahajóval ütközött egy turistahajó, amely felborult és elsüllyedt fedélzetén 33 dél-koreai turistával és a kéttagú magyar személyzettel.

A balesetben heten meghaltak, hét embert kimentettek, huszonegyen eltűntek.

A hajóbalesettel kapcsolatos további cikkeinket itt találja.