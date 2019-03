Megérkezett a nagy brexit-vitába Uri Geller.

A brit állampolgárságú, Izraelben élő előadóművész Theresa Maynek címzett nyílt levelet tett közzé, amiben azt írja: nem engedi a brit miniszterelnöknek, hogy kivezesse Nagy-Britanniát az Európai Unióból. Fizikálisan és nagyon erősen érzi, hogy a britek többsége brexit-ellenes, ezért megígérte, hogy megállítja a kilépés folyamatát, méghozzá telepátiával.

– biztosította képességeiről Theresa Mayt az állítása szerint természetfeletti képességekkel rendelkező Geller.

Levelében azt is írja, hogy korábban egy kanálból megjósolta, Mayből miniszterelnök lesz.

Megígérte azt is, hogy minden erejét bevetve megakadályozza, Jeremy Corbyn megkaparintsa a Downing Street 10 kulcsát.

A kanálhajlítási mutatványairól híressé vált Uri Geller levele itt olvasható teljes terjedelmében:

Ok so this is where we are now. Uri Geller is going to telepathically stop Brexit and we’re all like ‘cool cool cool 👍🏻 we’ll take that at this point’ why is this normal now pic.twitter.com/kveuRAqibB

— 🌹Jen Holt🌹 (@Jennafooj) March 22, 2019