Fekete hó hullott Szibériában

…это снег… фотография без фильтра…и этим дышит мой родной город Киселёвск😭… мне искренне больно и страшно видеть такое 💔…представляете чем дышат люли?!как выживают люди🤦🏻‍♀️…хочется плакать, и кричать #помогите 💔 #эффектчерногоснега #черныйснег #киселевск #кузбасс #кемерово