Majdnem kétszázezernyi készpénz volt a letartóztatott koldusnál

Nagy meglepetés érte a manchesteri rendőröket, miután kéregetés miatt letartóztatták az 57 éves Ludovic Gabort, és átkutatták holmiját.

A Manchesterben élő férfinál ugyanis 515,87 fontnyi készpénzt találtak, azaz, átszámítva nagyjából 188 ezer forintot.

A férfit egy majdnem kétszáz éves törvény alapján vették őrizetbe – írta a Manchester Evening News. A „csavargók, zsiványok és henyélő, vagy rendetlenkedő személyek” ellen hozott jogszabály megtiltja a koldulást is. A törvényt Skóciában és Észak-Írországban már visszavonták, de Angliában és Walesben még életben van.

A manchesteri rendőrség a hétvégén jelentette be, hogy Gabor beismerő vallomást tett, és elismerte, hogy kéregetett. Ezért 250 fontos pénzbüntetéssel sújtották, valamint egy 85 fontos perköltséget is ki kell fizetnie, azaz nagyjából 122 ezer forinttal lett szegényebb.

A rendőrség egy fotót is közzétett a férfinál talált pénzről.

£515.87 found in possession of a man who was arrested for begging on Deansgate over the Christmas period. Ludovic Gabor, 57, of Woodland Rd, Gorton, pleaded guilty to begging on a subsequent occasion & breach of condition discharge and was fined £250 with £85 costs pic.twitter.com/djn2xW0sxh

— GMP City Centre (@GMPCityCentre) January 26, 2019