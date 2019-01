Kártérítést fizet Melania Trumpnak egy brit lap

A The Telegraph bocsánatot kért és kártérítést fizet az amerikai first ladynek, amiért valótlanságokat állított róla.

A patinás újság szombati számában kért bocsánatot Donald Trump elnök szlovéniai születésű nejétől. Közölte, megbánása jeleként kártérítést fizet, valamint állja Melania Trump ügyvédi költségeit. A kártérítés összegét nem nevezték meg.

A lap egyik mellékletében január 19-én jelent meg címlapsztori az amerikai first ladyről. Szombati számában az újság beismerte, hamis képet festett Melania Trump édesapjáról, pontatlanul nevezte meg az okokat, amelyek miatt a first lady annak idején félbehagyta építészi tanulmányait.

Az sem volt igaz, hogy Melania Trump sikertelen modell volt, mielőtt találkozott Donald Trummpal, illetve az sem volt igaz, Melania Trump elsírta magát, amikor férje megnyerte az elnökválasztást. A lap visszavonta arról szóló állításait is, hogy a first lady édesapja, édesanyja és lánytestvére 2005-ben New Yorkba, Donald Trump által birtokolt ingatlanokba költözött.

Nem ez az első alkalom, hogy Melania Trump győztesen kerül ki a brit lapokkal vívott vitájából. A Daily Mail című tömeglap 2017-ben bocsánatkérésre és kártérítés megfizetésére kényszerült vele szemben. (mti)

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump a németországi Ramsteinban az amerikai légitámaszponton. MTI/AP/Andrew Harnik