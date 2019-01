Trump a San Antonió-i határfallal büszkélkedett, csak az a baj, hogy ott nemhogy fal, határ sincs

Szombaton újságíróknak azzal hencegett Donald Trump amerikai elnök, hogy milyen jól működik a San Antonió-i határfal. Egy gond van csak ezzel: a texasi település 240 kilométerre van a határtól. Több mint a Bécs és Budapest közötti távolság.

Trump cites San Antonio as an example of a city where a border wall has worked. It’s located 150 miles north of Mexico and there is no wall. pic.twitter.com/CyiOiGuCy3

— Adam Best (@adamcbest) January 19, 2019