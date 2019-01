Ennél tipikusabban brit dolgot nem igazán tudunk elképzelni

Ahogy korábban megírtuk, szerda este újabb állomásához érkeztek a britek körüli történések: Nagy-Britannia kormánya ugyanis túlélte a bizalmatlansági indítványt, amelyet az ellenzéki Munkáspárt indított ellene.

A 325:306 arányú, a tory kormányt támogató szavazásból látszik, hogy az észak-ír unionista párt, a DUP tíz mandátuma mentette meg Theresa May konzervatív miniszterelnököt szerda este a bukástól. Ha ez a tíz képviselő fordítva szavaz, akkor 316:315 lett volna az eredmény a Munkáspárt javára, és elvesztette volna a szavazást a kisebbségben kormányzó kabinet.

Ez azonban semmi ahhoz képest, ami a televízióban történt: egy brit újságíró ugyanis Twitteren közölte, hogy hiába a különleges jelentőséggel bíró események, a BBC nem közvetítette élőben Theresa May beszédét este. Hogy miért nem?

Mert hosszabbítás volt a Southampton – Derby focimeccsen.

A moment of true Britishness amid the Brexit crisis: the PM's message to the nation will not now be carried live on the BBC 10 O'Clock News, because Southampton v Derby FA Cup replay has gone to extra time.

— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 16, 2019