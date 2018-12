Trump: Még Bruce Springsteen is azt mondta, hogy nincs senki, aki legyőzhetné Trumpot

Az amerikai elnök félórás interjút adott a Reuters újságíróinak a Fehér Házban. Donald Trump szerint az emberek fellázadnának, ha alkotmányos eljárás keretében eltávolítanák őt az amerikai elnöki hivatalból:

Nehéz eltávolítani valakit, aki semmi rosszat nem csinált, és aki országunk történetében a legvirágzóbb gazdaságot teremtette meg

– mondta. Az elnök kötekedő megjegyzést tett azokra az ügyészekre, akik vizsgálják 2016-os elnökválasztási kampánya munkatársainak állítólagos orosz kapcsolatait. Pitiáner dolgok ezek – mondta az újságíróknak. Volt ügyvédjére, Michael Cohenra utalva – akire pénteken kért az ügyész több évig tartó börtönbüntetést – Trump megjegyezte: ha Cohen hallgatási pénz kifizetésével meg is sértett bármilyen törvényt, az az ő baja.

Michael Cohen ügyvéd, feltételezem, tudja, mit csinál. Remélem, tudta is. Az ügyvédeim azt mondják, minden rendben volt

– jelentette ki. Ugyanakkor fontosnak tartotta leszögezni azt is, hogy volt ügyvédje nem kampánypénzből fizette ki azt a pénzt, amelyet két nőnek adott állítólag azért, hogy hallgassanak a Trumphoz fűződő kalandjukról.

Az újságírók kérdezték az elnököt Dzsamál Hasogdzsi, szaúdi újságíró meggyilkolásáról és arról, hogy szerinte vajon Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökösnek volt-e köze hozzá, ám Trump közölte: nem kíván ezzel foglalkozni.

Annyit mondhatok – tette hozzá -, hogy ő (Szalmán herceg) azt állítja, hogy nem volt köze hozzá, egyesek azt mondják, hogy nem volt köze hozzá, mások pedig azt állítják, hogy volt köze.

Trump megismételte: a tény az, hogy (a szaúdi trónörökös) vehemensen tagadja. Hozzátette: reméli, nem hozakodnak elő azzal, hogy további lépéseket tegyen Szaúd-Arábia ellen, hiszen azzal a szaúdi pénz Oroszországba és Kínába vándorolna és több százezer amerikai munkahely is veszélybe kerülne. Donald Trump azt is elmondta, ő és kormányzata kiáll Szaúd-Arábia mellett és ez a trónörökös melletti kiállást is jelenti.

A jemeni háborúról hangsúlyozta: nyitottan áll hozzá, hogy Washington véget vessen az amerikai részvételnek, de – mint mondta – a tánchoz két ember kell. Megismételte korábbi álláspontját, miszerint Iránnak távoznia kell a térségből.

Újraválasztási kampányáról szólva bizakodó hangot ütött meg. Idézte a Rasmussen közvéleménykutató-intézetet, amelynek hétfői adatai szerint 50 százalékos az elfogadottsága.

Ez nagyobb arányú, mint Obamáé volt, jóval nagyobb arányú. Még Bruce Springsteen is azt mondta, hogy nincs senki, aki legyőzhetné Trumpot.

Bruce Springsteen egyébként Barack Obama jó barátja, és kampányolt Hillary Clinton mellett is, Trumpot viszont ki nem állhatja. Ettől függetlenül valóban azt mondta egy interjúban, hogy nem lát esélyt arra, elnézve Trump ellenfeleit, hogy a demokraták nyerjenek a következő választáson. Az amerikai énekes egyébként több koncertjén is elég konkrét utalásokat tett arra, hogy nem szívleli túlságosan Trumpot, íme egy példa.