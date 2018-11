Szintet léptek a cigicsempészek, de a rendőrök így is lekapcsolták őket

A cigicsempészéshez saját készítésű drónt használó csempészekre csaptak le rendőrök a magyar határnál – szúrta ki a DPSU által közölt információt a 444. Az autós/kamionos megoldás szintjén jócskán túllépő csempészeket Csap település közelében kapták el, és a rendfenntartó erők az ukrán oldalon még egy Volkswagen kisbuszra is rábukkantak, amiből négy ember éppen egy drónt pakolt meg cigarettával.

Ukrainian authorities seize large drone from cigarette smugglers operating near the Hungarian border https://t.co/HotwvP4yiT pic.twitter.com/OhGYs1FtMm

— Matt Schroeder (@MSchroeder77) November 13, 2018