Trump szerint aki őt a fehér nacionalistákról kérdezi, az fajgyűlölő

A szokatlanul hosszú, több mint két órás sajtókonferenciát tartott szerdán Donald Trump az amerikai félidős választásokra reagálva. Az amerikai elnök a republikánusok szenátusban elért győzelmeit hangsúlyozta és jövőbeni kétpárti együttműködést szorgalmazott.

A republikánus párti Trump igyekezett kisebbíteni pártja képviselőházi veszteségeit, hangsúlyozva, hogy évtizedek óta a legnehezebb helyzetben volt a Republikánus Párt, hiszen nagyon sokan most vonultak vissza a politikától. Utalt arra is, hogy az ellenzéki demokraták győzelmét segítették a nagy adományozók és egyes „különleges érdekcsoportok”. A 2018-as félidős választások történelmi kihívást jelentettek.

A választás eredményeire kitérve Donald Trump megismételte a reggeli Twitter-bejegyzésében megfogalmazott véleményét: azok a republikánusok vesztettek, akik nem fogadták el az általa fémjelzett politikát. Megjegyezte: a szavazók „egyértelműen megfeddték” azokat a demokrata szenátorokat, akik Brett Kavanaugh főbíró kinevezése ellen voksoltak.

Hangsúlyos elismeréssel szólt a képviselőház várható elnökéről, Nancy Pelosi demokrata párti politikusról, dicsérve a kaliforniai politikus eddigi munkásságát. Az elnök hangsúlyozta: egyetért Pelosival, aki kedd este együttműködést és egységet sürgetett. Az elnök úgy fogalmazott: „csodálatos lehetőségek” nyílnak majd a kétpárti együttműködésre. Példaként az egészségbiztosítási törvényt, vagy a gyógyszerárak korlátozásáról szóló megállapodást említette. Fontosnak mondta a kétpárti megállapodást az infrastrukturális beruházásokról is.

Trump hangsúlyozta, hogy a két pártnak muszáj együttműködnie a határok biztonságának biztosításában, kiállt az amerikai-mexikói határra tervezett fal megépítése mellett, sőt, korábbi álláspontjától eltérőn szorgalmazta az együttműködést környezetvédelmi kérdésekben is.

A sajtótájékoztató nem volt mentes a botrányos jelenetektől sem, Trump ugyanis olykor vitába keveredett a sajtóval, olykor pedig szinte udvarolt az újságíróknak. A CNN hírtelevízióról szólva ismét hangoztatta, hogy aki „álhíreket” közöl, az szerinte a „nép ellensége”. Jim Acostának, a CNN munkatársának azt mondta:

Félbe is szakította a riportert, aki arról akarta kérdezni: számít-e arra, hogy a kampánycsapata munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság büntető eljárást indít ellene.

BREAKING: President Trump, CNN Correspondent Jim Acosta and @NBCNews Correspondent @PeterAlexander engage in tense exchanges in post-election news conference. pic.twitter.com/WUlXemGn7y

— NBC News (@NBCNews) November 7, 2018