Pár óra, és kiderül, az amerikai választóknak mennyire van elege Donald Trump elnökségéből

Százéves részvételi rekord dőlhet meg a keddi félidős választásokon (midterm) az Egyesült Államokban, ahol magyar idő szerint éjfélkor kezdenek el zárni az első választási körzetek. Az elnöki turnusok félidejében tartott kongresszusi választások általában nem az amerikai politikai élet legizgalmasabb eseményei Donald Trump elnöksége azonban ezt is megváltoztatta.

Az AP amerikai hírügynökség exitpoll közvélemény-kutatásának eredményei szerint a választók kétharmada Trumpról szóló referendumként tekint a választásra, és többen vannak, akik ellene voksolnak. A választók 58 százaléka szerint pedig az ország rossz irányba halad Trump elnöksége alatt, és a legtöbben az egészségügy, és a társadalombiztosítás kérdését tartott a legfontosabbnak. Ez rossz hír a republikánusoknak, és Trumpnak, aki a bevándorlás helyezte a kampány középpontjába.

(Cikkünket folyamatosan frissítjük a legfrissebb eredményekkel)

A várakozások szerint a demokratáknak jó esélyük van megszüntetni a Republikánus Párt többségét a kongresszus képviselőházában, és ez gyakorlatilag teljesen megakadályozná a konzervatívokat és Trumpot a jogszabálygyártásban. Emellett egészen a következő, két év múlva esedékes elnökválasztásig egymás után kezdenék a különböző kongresszusi vizsgálatokat és nyomozásokat az elnök, az elnök emberei és az általa kinevezett tisztségviselők ellen.

Az eredmények egyben megmutathatják a demokratáknak, milyen jelöltet kell állítaniuk majd két év múlva Trump ellen. Kiderülhet, hogy egy progresszív, a baloldali választókat megmozgató politikusra van-e szükségük, vagy inkább egy középutas, a független választókat, és a Trumpban csalódott konzervatívokat is megnyerni tudó jelölt lesz a nyerő.

A szenátusban jelenleg 51 republikánus, és 49 demokrata szenátor ül. A demokratáknak így csak két helyet kell elnyerniük, hogy meglegyen a többségük. Erre azonban az előrejelzések szerint minimális az esélyük. Emellett az egyes államokban több kormányzói helyről, valamint az állami törvényhozások összetételéről is döntenek.

Közben a természet egy szivárvánnyal köszöntötte Washingtonban a választásokat.

