Barcelonát vezetné a korábbi francia kormányfő, miközben Katalónia Madridot zsarolja

Zajlik az élet Katalóniában: Manuel Valls francia exkormányfő bejelentette, hogy szupergazdag barátnője támogatásával indul Barcelona polgármesteri címéért, s el is búcsúzott a francia nemzetgyűléstől, miközben a katalán kormányzat vezetője ultimátumot adott a spanyol kormányfőnek.

Egyhónapos ultimátumot kapott kedden Pedro Sánchez spanyol szocialista kormányfő Quim Torrától, a katalánok regionális vezetőjétől, elnökétől. Torra azt követeli, hogy Sánchez konkrét javaslattal álljon elő a katalán önrendelkezés gyakorlásáról, s ha ez nem történik meg – az El Pais című spanyol újság szerint – megvonja támogatását a madridi kormánytól.

Márpedig a madridi központi kormányzat borotvaélen táncol. Az országot ugyanis pár hónapja kisebbségben irányítja a szocialista kabinet, a pártnak nincs elég mandátuma a törvényhozásban az abszolút többséghez. Pedro Sánchez kormányát így nacionalista, illetve időnként szakadárnak is minősíthető baszk és katalán regionális pártok támogatják nyár eleji hatalomra kerülése óta. Sánchez a néppárti Mariano Rajoyt váltotta a kormányfői székben, miután elődje megbukott egy bizalmatlansági indítvány nyomán.

A katalán elnök, Quim Torra azután került hatalomra, hogy példátlan módon a tavalyi, a központi kormány által illegálisnak minősített függetlenségi népszavazási kezdeményezés elfojtása után, közvetlen központi kormányzást vezettek be az egyébként nagyfokú önállósággal rendelkező tartományban. Torra elődjét, Carles Puigdemontot pedig a madridi kormány leváltotta. Puigdemont a függetlenséget emigrációba kényszerülve hirdeti (ellene a spanyol elfogatóparancsot a nyáron visszavonták), miközben több katalán szeparatista vezetőt letartóztattak a spanyol hatóságok.

Torra viszont szeptemberben azzal tűnt ki, hogy a katalán szeparatisták sárga szalagját tűzte ki, és támogatta a spanyol GDP egyötödét előállító tartomány önállóságáért tartott szeptemberi demonstrációkat. Vagyis Torra kiállt a „szabad Katalóniáért” – bármit jelentsen is ez, hiszen kerüli a nyíltan a spanyol alkotmányba ütköző kijelentéseket. Azóta viszont még radikálisabb tüntetések zajlottak, így például az elmúlt napokban a tavalyi katalóniai népszavazás erőszakos elfojtásának egyéves évfordulója alkalmából. (Az erőszakos beavatkozásról még az előző, néppárti kormány döntött.) Utcai zavargások is voltak, a tüntetők megpróbáltak középületekbe is behatolni, sőt Torra lemondását követelték a héten, aki a felfokozott hangulatban gesztusokat tett a tüntetőknek.

Ezeket a nacionalista gesztusokat azonban a szocialista párti miniszterelnök, Sánchez rossz szemmel nézi. A szocialisták válaszút elé kerültek: ők eddig Spanyolország egységét képviselték, de eddig valamivel megértőbbek voltak a katalán autonómia-törekvésekkel szemben, mint konzervatív elődeik, akik formailag egy korrupciós ügybe buktak bele, de a legerősebb oka a hatalomból való távozásuknak az volt, hogy képtelenek voltak kezelni a katalán helyzetet. Sánchez azonban a barcelonai erőszaktól tartva most keményebben fogalmazott Torrával kapcsolatban is, óvta attól, hogy ő maga is erőszakra buzdítson.

Pedro Sánchez kormányáról egyelőre azonban nem tudni, milyen formában is képzeli el a katalánok autonómiáját. Katalónia teljes függetlenségét ugyanis a szocialisták nem támogatják. Torra emiatt is mondta most az El Pais szerint:

a türelem nem végtelen.

Mindeközben Barcelona polgármesteri székéért immár nemzetközi verseny folyik, amelybe beszállt egy korábbi francia kormányfő is. Manuel Valls kedden búcsúzott el a francia nemzetgyűléstől, miután bejelentette: indul a szomszédos Spanyolországban a helyhatósági választásokon.

A barcelonai polgármesterségért szállna ringbe Valls, aki katalán apától és olasz svájci anyától született Barcelonában, amikor szüleik ott töltötték a szabadságukat.

Valls eddig Franciaországban futott be politikai karriert, 1982-ben lett francia állampolgár, azaz ekkor „honosították”. Elsősorban képviselőként tevékenykedett Essone választókerületében és az ebbe a körzetbe eső Évryben volt hosszú ideig polgármester is. Ám a világ miniszterelnökként ismerte meg, amikor a legsúlyosabb iszlamista merényletek sújtották Franciaországot. Ő volt Franciaországban az első honosított állampolgár, aki kormányfői rangra emelkedett.

Szerdától tehát már nem Essone képviselője Valls, aki lemondását Richard Ferrandnak, a francia nemzetgyűlés elnökének nyújtotta be – írja a párizsi Le Monde. Ferrand a találkozójuk után azt írta, a korábbi miniszterelnöknek azt kívánja, hogy Európa jövőjének egy szép lapját nyissa meg.

Valls sikerére nincs garancia, ám feltelezett új barátnője segítheti: a katalán milliomosnő a spanyol egység mellett tett hitet a tavalyi zavargások idején, pénze viszont sok van. Valls új élettársa „spanyolista” (españolista), aki nem támogatja a katalán függetlenséget, ahogyan nem áll e törekvések mellé Valls sem. A részben katalán származású, de Franciaországban érvényesülő politikus jelöltségét a polgármesteri tisztségre a Ciudadanos nevű jobbközép párt támogatja.

A volt párizsi kormányfő kénytelen most minden hivatalát feladni Franciaországban, mind országos, mind helyi szinten. A barcelonai helyhatósági választások 2019. május 26-án lesznek, Vallsnak lesz tehát elég ideje – majdnem nyolc hónapja – felkészülni a kampányra.

Valls lépését, barcelonai kandidálását legrosszabbul talán szűkebb választói bázisa fogadta. Évryben, ahol több mint tíz évig volt polgármester, a Le Monde beszámolója szerint dühösek és csalódottak az emberek. Aláírásokat is gyűjtöttek azért, hogy ha már Barcelonában fog versengeni, akkor mondjon le az essone-i mandátumról. Ezt végül meg is tette a francia (katalán?) politikus. Közben látszik, hogy Valls nemcsak az országokat, hanem a politikai mezeket is ügyesen váltogatja: korábban szocialista volt, mostanra pedig az LRM (A Köztársaság Lendületben), azaz Macron francia köztársasági elnök pártjának színeiben szerzett mandátumot a legutóbbi francia választásokon – ezt a mandátumot adta vissza a napokban.

Valls párizsi távozásáról megoszlanak a vélemények: a sok szerencsét kívánók mellett megszólalt például Laetitia Avia képviselő is, aki szerint Valls „meg fogja bánni” mostani lépését. Egy szintén volt szocialista, de jelenlegi LRM-képviselő, Françoise Dumas azt írta Valls távozásakor eddigi frakciótársáról:

Manuel, nagyon fogsz nekünk hiányozni, de menj, nyerd meg Barcelonát, hogy megvédd republikánus érdekeinket és a testvériséget Európán belül!

Valls a maga részéről hálásnak mutatkozott Franciaország iránt, amelyről azt mondta: lehetőséget ad arra, hogy valaki, aki külföldön született, polgármester, parlamenti képviselő és miniszterelnök legyen az országban. A francia nemzetgyűlés megtapsolta a távozó képviselőt, de azért voltak, akik olyan feliratokkal búcsúztatták: „Jó, hogy megszabadultunk” (tőle) – ez legalábbis az értelmezése a francia „Bon débarras” kifejezésnek. Ez a Le Point című hetilap videójából derül ki.

Valls döntésének van egy kevésbé ismert háttere: híresztelések szerint új élettársa az a Susana Gallardo, aki Spanyolország egyik leggazdagabb családjának tagja, az Almirall gyógyszergyár egyik részvényese. A Gallardo család a 2,7 milliárd eurós tőzsdei értékű gyógyszergyár 66 százalékát birtokolja, elsősorban Susana apja és nagybátyja játszik szerepet a cég irányításában. Susana Gallardo arról is ismert, hogy a tavalyi népszavazáskor a spanyol egységállam mellett állt ki az El Pais spanyol lap szerint. De volt férje révén Gallardo érdekelt volt a Pronovias nevű cégben is, amit azonban válásuk után egy brit befektetési alapnak adtak el 550 millió euróért.

Manuel Valls jelenleg arra számít, hogy a Ciudadanos nevű párt támogatja majd a barcelonai polgármesterségért folytatott választási harcban. De számít Gallardóra is, aki korábban a konzervatív néppártot támogatta. A néppárt azonban rendkívüli módon meggyengült Katalóniában, miután a spanyol kormány e párt irányítása alatt lépett fel erőszakosan tavaly a katalánok ellen a függetlenségi népszavazáskor.

A Ciudadanos párt most abból profitál, hogy a néppárt vállalhatatlanná vált Katalóniában. Valls tehát az egykori jobboldali, spanyolpárti szavazókra számíthat – ők sincsenek kevesen a tartományban. A függetlenségpártiak körülbelül 47 százalék állnak Katalóniában, szemben a 43 százalékos „spanyolistákkal”.

Vallsnak nem lesz könnyű dolga a barcelonai versengésben: bár a városban született, de szülei szabadsága idején. Ellenfelei is kemények lesznek: Ada Colau a világ egyik legradikálisabb polgármestere.

Ő jelenleg Barcelona első embere és a közvélemény-kutatók szerinte pártja nem esélytelen a győzelemre – Barcelonában egyébként a megválasztott helyi képviselők közvetve választják meg a polgármestert.

Ada Colau azzal lett közismert, hogy jelzáloghiteleseket sújtó intézkedések ellen lépett fel, és 2009 óta és akcióját olyan siker övezte, hogy híveivel politikai pártot (Barcelona en Comú) is létrehozott, amely a barcelonai választásokat 2015-ben megnyerte, így Colaut választották polgármesterré a városatyák. Colau lesz várhatóan Valls legfőbb ellenfele, de a hivatalban lévő polgármestert sok ügyben támadják: különösen a turisztikai szektor bírálja a városvezetőt, miután nem tesz eleget a város népszerűsítéséért.

Kiemelt képünkön: Manuel Valls egy unionista tüntetésen Barcelonában. Pau Barrena / AFP