Juncker: Problémás a Fidesz néppárti tagsága

Jean-Claude Juncker szerint problémát jelent, hogy a Fidesz tagja az Európai Néppártnak (EPP) – írja az Euractiv.

Az Európai Bizottság elnökét az Európai Parlament csütörtöki ülésére érkezve kérdezték meg olasz újságírók, hogy problémás-e az, hogy az Orbán Viktor vezette magyar kormánypárt továbbra is tagja az EPP-nek, mire Juncker azt válaszolta: „igen, számomra problémás”. Állítólag azt is hozzátette, hogy „ezt Frans is tudja”, utalva Frans Timmermansra, az Európai Bizottság alelnökére, aki rendszeres bírálója az Orbán-kormánynak.

Az Euractiv emlékeztet: Orbán Viktor a jövő héten 7 percben fel fog szólalni, mielőtt a plenáris ülésen a parlament szavaz a Magyarországot elítélő Sargetini-jelentésről.

Kiemelt kép: Europress/Wiktor Dabkowski/DPA