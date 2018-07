Nem engedték be Mallorcára az olasz belügyminisztert

Olaszországban mindennaposak a botrányok az új kormánykoalíció belügyminisztere körül. Matteo Salvinit legutóbb nemkívánatos személynek nyilvánították a spanyolországi Mallorcán. Olaszországban pedig politikai viták dúlnak az egyre gyakoribb rasszista jellegű támadások miatt.

A bevándorlóellenes és erősen jobboldali nacionalista retorikát alkalmazó Matteo Salvini külföldön nem mindenütt talál elismerésre. Az olasz belügyminiszter, a Liga politikusa legutóbb például a spanyolországi Mallorca szigetén szeretett volna nyaralni, de a sziget tanácsa – amely főleg baloldali pártokból áll, így a Podemos éa szocialisták is meghatározó tényezők a testületben – nemkívánatos személynek nyilvánatotta. Az informális kitiltás oka a bevándorlók és az olaszországi romák elleni kormányzati fellépés – a mallorcai indoklás szerint.

Mallorca politikusai azért is foglalkoznak Salvinivel, mert Olaszországban megtagadták az Aquarius nevű hajó kikötését, amely menekülteket szállított, és amely hajóról végül számosan a Földközi-tengeri szigetre kerültek, mivel a spanyol kormány befogadta a tengerből kimentett embereket.

Az olasz belügyminiszter azóta Donald Trump-szerűen viselkedik: sorozatban közli tweet-jeit Mallorcáról, ami állítólag őt nem is érdekli. Annyira nem érdekli a sziget, hogy egy videó szerint egy politikai nagygyűlésen is elmondta: „ha nem akarnak Mallorcán, akkor inkább Cerviára megyek”.

Non benvenuto a Maiorca? Chi se ne frega, le mie vacanze le faccio in Italia! 😃 https://t.co/gVaATcQYbe — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2018. július 27.

Salvini azóta közölte a Twitteren azt is, hogy az olaszországi, Adria-parti Cervia úgyis szebb, mint Mallorca, és ott fog nyaralni. Időközben egy másik videó is megjelent az Adriai-tengerben lubickoló politikusról.

Közben a vitát az osztrák Szabadságpárt, a szintén idegengyűlölő kampányáról ismert FPÖ is megpróbálta kihasználni. A párt felső-ausztriai vezetői, a tartományi FPÖ-vezér Manfred Haimbuchner és a welsi FPÖ-s polgármester, Andreas Rabl meghívta Salvinit egy ausztriai üdülésre. Szerintük Salvini Európát a menekültpolitika újragondolására késztette, és ezért szeretnének ők Welsben Mallorcával látványosan szembehelyezkedni. (Érdekes, hogy az osztrák nacionalisták éppen Welsben nyilatkoztak, abban a városban, amelynek a neve is az ókori európai migrációra utal: azt mutatja, hogy kelták nemcsak a brit szigeteken – azaz Walesben – laktak, hanem a mai Ausztria területén is.)

A láncot persze az osztrák szociáldemokraták folytatták. Az SPÖ welsi vezetője, Klaus Hoflehner máris kijelentette: náluk is nemkívánatos személy Salvini a migrációs politikája miatt, és ellenzik, hogy náluk töltse a szabadságát az olasz belügyminiszter. Az SPÖ politikusa szerint cinikus és az emberi méltóságot megalázó az FPÖ-s meghívás, hiszen az olasz menekültolitika miatt több ezer ember fullad a tengerbe. Hoflehner szerint a Salvini-féle és az FPÖ által követett politika az osztrák polgárokat veszélyezteti, hiszen ez az illegális bevándorlást és ezáltal a bűnözést növeli.

Az osztrák szociáldemokraták kritikáját nem osztja viszont Donald Trump – az amerikai elnök éppen hétfőn dicsérte Giuseppe Conte olasz miniszterelnök előtt Róma menekültügyi álláspontjának változását, azt, hogy keményebben lépnek fel a bevándorlással szemben. Trump hansgúlyozta az egyetemi tanárból miniszterelnökké előlépő Contének: mindketten outsiderek a politikában.

Conte válaszát is idézte a TG1: ebben a római politikus azt emelte ki, hogy Trump és az ő kormányzata is a változás politikáját képviseli. Egyébként Conte az Oroszország elleni szankciók kérdéseben is láthatóan engededékenyebb állásponton van, mint számos más európai politikus, így Trump mellé sorakozott fel tulajdonképpen ebben a kérdésben is. Az osztrák Die Presse ennek kapcsán egy olasz-amerikai stratégiai szövetség kérdését is felveti, ami a migrációs politikától az oroszbarátságig terjedhet.

Ugyanakkor az olasz lakosság emberségesebb a saját politikusainál: a Crotone, Calabria környékén partra ért, kimerült menekülteket a helyiek és a nyaralók együtt segítették, látták el pár nappal ezelőtt. Az olasz katolikus egyház sem állt az idegengyűlölő belügyminiszter mellé: egy vallásos lapban az ördöghöz hasonlították Salvinit.

Mindeközben Olaszországot két szörnyű támadás is foglalkoztatja: az egyik esetben egy nigériai származású 22 éves olasz sportolónőt, Daisy Osakuét egy mellette elhaladó autóból tojásokkal dobálták meg (a szeme súlyosan sérült), és most azt vizsgálják a hatóságok, hogy rasszista motíváció volt-e az incidens hátterében.

Egy másik esetben pedig egy marokkói bevándorlót vertek halálra Olaszországban. (Az osztrák lapok szerint a marokkóit akkor kapta el két olasz, amikor egy autót akart ellopni. Utánamentek és halálra verték.) Salvini persze nem ismerte el a saját felelősségét a két eset miatt kitört olasz belpolitikai vitában, és tagadta, hogy „szükségállapot lenne” a rasszizmus terjedése miatt hazájában.

Kiemelt kép: Andreas Solardo / AFP