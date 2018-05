CEU: Egy hónap után sem mond semmit a magyar delegáció a New York-i látogatásról

A Népszava azt próbálta megtudni, milyen tapasztalatokkal tértek haza a Közép-európai Egyetem (CEU) New York-i kampuszát meglátogató magyar delegáció tagjai. Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettese a múlt héten számolt be arról, hogy a CEU New York-i kampuszát Palkovics László korábbi oktatási államtitkár, Altusz Kristóf külügyi helyettes államtitkár és Kumin Ferenc New York-i főkonzul is megtekintette még április 13-án.

Enyedi úgy tudja, a látogatók mindennel elégedettek voltak, ennek akart utánajárni a Népszava is, de nem jutottak sokra. Keresték Palkovics, Altusz és Kumin hivatalát, titkárságát is, hogy megtudják, valóban mindent rendben találtak-e, és ha igen, mi az oka annak, hogy a magyar kormány még mindig nem írta alá a CEU további budapesti működését garantáló államközi megállapodást. Érdemi választ sehonnan nem kaptak, két hivataltól is a külügyhöz irányították a lap munkatársát. A külügy korábbi tájékoztatásából csak annyi derült ki, még mindig csak vizsgálgatják az egyetem által benyújtott dokumentumokat.