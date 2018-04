Két éves a brit külügy főegerésze

A Twitteren köszöntötte fel Simon McDonald brit külügyi államtitkár a külügyminisztériumban szolgáló Palmerston nevű macskát. A 64 ezer Twitter-követővel rendelkező cica az elmúlt két évben elfogott 30 egeret és 1 galambot, illetve 1000 fontot gyűjtött jótékonysági célra.

Happy birthday @DiploMog! Palmerston has been @foreignoffice 2 years today. In his 2nd year, he caught 30 mice & 1 pigeon, added 21.7K Twitter followers & raised £1K for charity. Grade A performance! pic.twitter.com/Sg3fBmy2UQ

— Sir Simon McDonald (@SMcDonaldFCO) April 13, 2018