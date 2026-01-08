Gyújtogattak egy újvidéki katolikus templomnál ortodox karácsony idején

Az ortodox karácsony alatt gyújtogatás volt egy újvidéki katolikus templomnál, írja a Szabad Magyar Szó. Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka tűz ütött ki a templom előtt, amit Zsellért Attila plébános elmondása szerint szándékosan okoztak.

A plébánost reggel hatkor a tűzoltók és a rendőrség fogadta az újvidéki Mária Szent Neve Római Katolikus plébánia ajtajában. A tűzben senki nem sérült meg, az anyagi kárat felmérik.

A VMSZ tiltakozik

A Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéki Városi Szervezete közleményt adott ki az esemény után, amelyben elítélték a bejárat felgyújtását.

Az ilyen vandál és erőszakos cselekmények nem csupán egy vallási épületet támadnak meg, hanem az alapvető tolerancia, együttélés és kölcsönös tisztelet értékeit is, amelyeket Újvidék és Vajdaság évtizedek óta ápol.

– írják, hozzátéve, hogy az incidens nem ronthatja meg a magyarok és szerbek közötti jó viszonyt, és Szerbia és Magyarország kivételes államközi viszonyait sem.