Závecz: A Tisza Párt egyértelmű fölényben van

A nyári hónapokban a Tisza Pártnak 32-ről 33 százalékra, ősszel pedig 35 százalékra nőtt a támogatottsága a választókorú népesség körében, írja a ZRI Závecz Research Intézet legfrissebb felmérése, amit október 23. után végeztek, ezer fős mintán, telefonos adatfelvétellel. Ez azt jelenti, hogy jelenleg kétmillió nyolcszázezer fő sorakozik fel az ellenzéki párt mögé. A Fidesznek előbb 26-ról 28 százalékra, mostanában pedig 29 százalékra bővült a tábora, így kétmillió háromszázezer fő támogatását élvezi.

A Mi Hazánknak 5,

Demokratikus Koalíciónak 4,

a Kétfarkú Kutyapártnak 3 százalékos a támogatottsága a teljes választóközönségen belül.

Ezeken kívül még a Momentum éri el az 1 százalékot.

A pártnélküliek aránya 22 százalék.

A biztos elmenetelt ígérők és pártot is választók csoportjában a Závecz szerint a Tisza Párt 48 százalékos, a Fidesznek 37 százaléka van.

A jelenlegi erőviszonyok alapján aktuálisan még három pártnak lenne esélye a parlamentbe jutásra: a Mi Hazánk és a Demokratikus Koalíció az aktív szavazók körében 5-5 százalékon áll, a Kétfarkú Kutyapárt pedig 4 százalékon.

Az elmúlt hónapokban a választók egyre inkább a Tisza és a Fidesz párharcává alakították a politikai küzdőteret, írja az intézet. Júniusban a két párt valamelyikére 58 százalék szavazott volna, a többi pártra együttesen 17 százalék. Most viszont a két nagy párt 64 százalékot visz el a teljes népességből, a többiek 14 százalékot. A biztosan elmenő, pártot választók körében is nagyobb lett a dominanciájuk: 81-ről 85 százalékra emelkedett, a többieké 18-ről 15 százalékra csökkent.

A Mi Hazánk, a DK és a Kétfarkú Kutyapárt június óta nagyjából megtartották a teljes népességen belüli táborukat, de a többi kisebb párt támogatottsága csak néhány tízezer főre tehető, összesen sem haladják meg a 2 százalékot.

A Tisza Párt egyértelmű fölényben van, mégis a 2026-os parlamenti választással kapcsolatos győzelmi várakozások összességében sokkal szorosabb versenyt feltételeznek. Most a választókorúak 38 százaléka azt gondolja, hogy inkább a Fidesznek van esélye a győzelemre, míg 34 százalék szerint a Tisza fog nyerni. Júniusban majdnem azonosak voltak az adatok, 39 százalék a Fideszt említette várható győztesként, 38 százalék a Tiszát. Időközben nagyobb lett az esélyek latolgatásában bizonytalanok aránya: 21-ről 25 százalékra emelkedett ez a csoport.

A Fidesz szavazói bizakodóbbak, mint a Tiszások: előbbiek 88, utóbbiak 77 százaléka reméli, hogy az általa támogatott párt nyeri a jövő évi választást. Mindemellett még egy csoport erősíti a Fidesz feltételezett győzelmi pozícióját, a pártnélkülieké. Körükben 28 százalék a kormánypárt esélyeit látja nagyobbnak, 13 százalék a Tiszáét (57 százalékuk nem tudott véleményt mondani ebben a kérdésben). Ugyanakkor a többi ellenzéki párt támogatói inkább a Tiszát látják esélyesebbnek: 30 százalékuk az ellenzéki párt győzelmére számít, 22 százalék a kormánypártéra, de körükben is magas, 39 százalék a prognózisra nem vállalkozók aránya.