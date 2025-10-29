WJP: Magyarország az utolsó helyen áll a jogállamiság területén Európában 2025-ben

A World Justice Project (WJP) 2025-ös jogállamisági indexe szerint Magyarország a 79. helyen áll 143 vizsgált ország közül, ami a globális mezőny alsó harmadát jelenti.

A régiós rangsorban, amely Európai Unió, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás és Észak-Amerika országait jelenti, még ennél is rosszabb a helyzet: Magyarország az utolsó, 31. helyen szerepel, és a magas jövedelműnek számító országok között is a 49. helyen áll az 51-ből.

A WJP indexe nyolc dimenziót vizsgál, amelyek közül Magyarország a „rend és biztonság” területén teljesít a legjobban (20. hely), míg a „kormányzati hatalom korlátozása” kategóriában rendkívül gyenge (123. hely). Az „alapvető jogok” (76.), a „nyílt kormányzás” (88.) és a „szabályozás érvényesítése” (103.) szintén alacsony pontszámot kaptak, ahogy a polgári és büntető igazságszolgáltatás helyzete is (103. és 74. hely).

Az autoriter rendszer erősödése Magyarországon

Az ország pontszáma az előző évhez képest 2 százalékkal csökkent, a legnagyobb visszaesés a kormányzati hatalom korlátozásában, az alapvető jogokban és a nyílt kormányzásban történt.

Az elmúlt tíz év során folyamatos visszaesés tapasztalható a magyar indexben, de a jelentés kiemeli az autoriter tendenciák erősödését, a polgári tér szűkülését és a bírói függetlenség gyengülését.

Bár a közbiztonság területén Magyarország viszonylag jól teljesít, a demokratikus intézmények és a jogállamiság állapota súlyosan sérült, ami a politikai rendszer átláthatóságát és a jogbiztonságot is veszélyezteti – tette hozzá a WJP.