Halálos baleset Újvidéken: vizsgálat indult a vasútállomáson történt épületomlás miatt

Vizsgálat indult Szerbiában az újvidéki vasútállomáson történt pénteki baleset ügyében, amelynek során tizennégy ember vesztette életét és több mint harmincan megsérültek – írja a távirati iroda.

Az újvidéki vasútállomás szerkezetének egy része pénteken dél előtt néhány perccel szakadt le, maga alá temetve az épület bejáratánál tartózkodókat. Az áldozatok és sérültek felkutatása pénteken késő estig tartott, a tizennégy halott között négy fiatalkorú is volt, a legfiatalabb áldozat egy 6, illetve 10 éves testvérpár volt.

A vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban újították fel, a munkálatok azonban 2024-ben is folytak. Goran Vesic építésügyi miniszter az idei év júliusában jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület használhatóvá vált. Akkor azt is elmondta, hogy a felújítás 16 millió euróba (6,5 milliárd forint) került.

A tárcavezető pénteken közölte: az elkövetkező napok során felkutatják a felelősöket, és kiderítik, miért nem újították fel a most leomlott előtetőt az épület többi részével együtt, és ki nyilvánította biztonságosnak a szerkezetet. Mint mondta, válaszokat várnak a közlekedési intézettől, a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra állami vállalattól és a rekonstrukciós munkálatokat végző kínai kivitelezőktől. A kínai fél pénteken azt közölte, az előtető felújítása nem szerepelt a tervek között.

Az újvidéki műemlékvédelmi intézet szombaton közleményben tagadta, hogy köze lenne a katasztrófához. A közlemény szerint a műemlékvédelmi intézet nem tiltotta meg az előtető felújítását, csak azt kérte, hogy a felújítás során ne sérüljön az épület hagyományos megjelenése.

Ivica Dacic belügyminiszter szombaton bejelentette, húsz embert hallgatnak meg az ügyben, és a felújítási munkálatokra vonatkozó dokumentumokat is átvizsgálják. A helyszín vizsgálata pénteken lezárult. Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök péntek este a nemzethez intézett, televízióban is közvetített beszédében az ügy politikai és büntetőjogi felelőseinek a felkutatását követelte.

Szerbiában szombatra nemzeti gyászt hirdettek, Újvidéken és a Vajdaságban pedig háromnapos gyász van érvényben.