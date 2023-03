Sándor Fegyirt küldheti nagykövetként Budapestre Ukrajna

Sándor Fegyir lehet Ukrajna következő budapesti nagykövete, írta Panyi Szabolcs újságíró a Twitteren.

Scoop: Zelensky is considering to appoint Sandor Fedir as Ukraine's ambassador to Hungary, 🇭🇺&🇺🇦 sources tell me (it's not a done deal yet). Fedir is a university professor of Hungarian ethinicity who became famous for giving lectures from the battlefield.https://t.co/PdtKi13Yx0

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) March 27, 2023